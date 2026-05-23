Nach Hirnaneurysmen: Emilia Clarke ließ Eizellen einfrieren

Emilia Clarke (39) sprach nun offen über einen besonders schweren Abschnitt in ihrem Leben – und eine weitreichende Entscheidung, die sie in dieser Zeit getroffen hat. In einem Interview mit The Times erzählte die Game of Thrones-Darstellerin, dass sie mit 35 Jahren ihre Eizellen einfrieren ließ. Zuvor hatte die Schauspielerin in ihren Zwanzigern gleich zwei Hirnaneurysmen erlitten und musste sich zwei Gehirnoperationen unterziehen. Die drastischen gesundheitlichen Probleme fielen in eine Zeit, in der sie gerade mit der ersten Staffel der HBO-Erfolgsserie weltberühmt geworden war. Parallel dazu musste Emilia auch noch den Tod ihres Vaters Peter durch Krebs verkraften.

"Du erlebst bestimmte universelle Momente, zum Beispiel war ich 35, als ich meine Eizellen einfrieren ließ. Viele andere Frauen in dem Alter frieren ihre Eizellen ein", sagte die 39-Jährige zu ihrer Entscheidung, die Familienplanung nicht komplett von ihrer Gesundheit bestimmen zu lassen und die Option auf eigene Kinder zu bewahren. Die Britin beschreibt die Jahre nach der Diagnose als Phase voller Schmerzen und Überforderung. Gleichzeitig habe sie versucht, nach außen zu funktionieren: Sie kehrte schon kurz nach der ersten Operation für Promo-Termine zu "Game of Thrones" zurück – ohne dass der Sender HBO damals von ihrem wahren Zustand wusste.

Bereits im Januar hatte Emilia im Podcast "Dear Chelsea" über die gesundheitlichen Risiken für mögliche künftige Kinder gesprochen. Die Schauspielerin erklärte damals, dass die Schwäche in ihren Arterien, die zu den Aneurysmen geführt hatte, erblich bedingt sei: "Wenn ich ein Baby bekäme, würde ich sagen: 'Steck das Baby sofort in einen MRT-Scanner, damit ich sehen kann, ob es das auch hat.'" Weil es keine sichere Methode gibt, die Erkrankung zu verhindern, hält sich die Schauspielerin an strikte Lebensregeln wie keinen Drogenkonsum und möglichst wenig Stress.

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Getty Images Emilia Clarke bei der New-York-Premiere von Peacocks "Ponies", Januar 2026

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Imago Emilia Clarke als Daenerys Targaryen in "Game of Thrones"

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