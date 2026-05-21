"Let's Dance"-Halbfinale: Diese Tänze performen die Promis

Im Halbfinale von Let's Dance wird es für die verbliebenen Tanzpaare jetzt richtig ernst: In der elften Show treten Joel Mattli (32) und Malika Dzumaev (35), Ross Antony (51) und Mariia Maksina (28), Milano (27) und Marta Arndt (36) sowie Anna-Carina Woitschack (33) und Evgeny Vinokurov (35) am Freitagabend im Kölner Studio an, um sich die begehrten Tickets für das große Finale zu sichern. Jeder Promi muss gleich zwei vollwertige Einzeltänze auf das Parkett bringen – und dazu kommt der gefürchtete "Impro Dance", der laut RTL in diesem Jahr mit einer neuen Regel noch heftiger ausfällt. Die Paare erfahren ihren Song erst direkt vor dem Auftritt, haben nur Sekunden zum Umziehen und Vorbereiten und müssen sogar zwei Tanzstile miteinander kombinieren.

Die Show verspricht eine bunte Mischung aus Emotion und Party: Joel und Profitänzerin Malika wollen mit einer Salsa zu "Baile Inolvidable" von Bad Bunny (32) für Latin-Vibes sorgen und zeigen danach einen Tango zu "Love Runs Out" von OneRepublic. Ross und seine Partnerin Mariia setzen zunächst auf große Gefühle mit einem Contemporary zu "Clown" von Emeli Sandé (39), bevor sie mit einem schnellen Quickstep zu "Let's Go Crazy" von Prince (†57) das Tempo anziehen. Milano und Profitänzerin Marta bringen mit ihrer Rumba zu "Risk It All" von Bruno Mars (40) Romantik auf das Parkett und wechseln anschließend in den Charleston zu "Lifestyles of the Rich & Famous" von Good Charlotte. Anna-Carina und Evgeny komplettieren das Feld mit einem Langsamen Walzer zu "Stay" von Sara Bareilles (46) und einem Samba zu "La Tortura" von Shakira (49) feat. Alejandro Sanz.

Für ihre Performances geben die Tanzduos alles – doch bei den Proben läuft nicht immer alles so glamourös ab, wie es am Freitagabend auf der RTL-Bühne aussieht. Erst kürzlich zeigten Milano und Marta auf Instagram, dass es im Trainingsraum auch mal schmerzhaft werden kann. In einem Clip krachte Marta während einer engen Figur mit dem Kopf voller Wucht in Milanos Intimbereich. Der Rapper verzog zwar kurz das Gesicht, tanzte anschließend aber tapfer weiter. Den kleinen Unfall nahm er dennoch mit Humor und schrieb: "Proben laufen nicht immer gut... Hat wehgetan. Danke, Marta."

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Die Halbfinale-Tanzpaare von "Let's Dance" 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Die Tanzpaare der zehnte Show von "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Milano und Marta Arndt bei "Let's Dance" 2026

Anzeige