Aua: Milano und Martas "Let's Dance"-Training geht schief

Beim harten Training für Let's Dance erleben Milano (27) und Marta Arndt (36) jetzt einen schmerzhaften Zwischenfall im Proberaum. In einem Instagram-Clip, den beide auf ihren Profilen teilen, ist zu sehen, wie die Profitänzerin mit voller Wucht mit dem Kopf in den Intimbereich des Rappers kracht – mitten in einer engen Tanzfigur. Der 27-Jährige verzieht kurz das Gesicht, tanzt dann aber tapfer weiter und bringt die Sequenz mit seiner Partnerin zu Ende.

In der Bildunterschrift zum Video schrieb Milano: "Proben laufen nicht immer gut... Hat wehgetan. Danke, Marta." Lachsmileys machten dabei deutlich, dass er den Crash mit Humor nimmt und das Ganze gut weggesteckt hat. Marta meldete sich daraufhin in den Kommentaren zu Wort – mit einer Entschuldigung und weinenden Emojis.

Für Milano ist es keine einfache, aber eine lohnende Zeit bei "Let's Dance". Seit Beginn der Sendung hat der Rapper bereits sechs Kilogramm abgenommen und sieht man seinen Trainingsvideos an, dass er sich zunehmend auf dem Parkett wohlfühlt. Mit Profitänzerin Marta kämpft er in der aktuellen Staffel der RTL-Show um den begehrten Titel des Dancing Stars – mit einem Trainingsalltag, der offenbar nicht immer ohne Blessuren abläuft.

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RTL / Stefan Gregorowius Marta Arndt und Milano bei "Let's Dance" 2026

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