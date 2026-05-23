Kathy Griffin (65) landet nach Darmspiegelung im Krankenhaus

Kathy Griffin (65) hat ihren Fans einen Schreck eingejagt: Die Komikerin und Schauspielerin musste nach einer Darmspiegelung ins Krankenhaus. Die 65-Jährige meldete sich jetzt dazu auf Instagram und berichtete von unerwarteten Komplikationen nach dem routinemäßigen Eingriff. Die gute Nachricht: Inzwischen ist sie wieder zu Hause und erholt sich. "Ich habe die Nacht im Krankenhaus verbracht, weil ich Komplikationen von meiner Darmspiegelung hatte", schrieb sie in dem Post. Warum sie den Eingriff vornehmen ließ, ließ sie dabei offen.

Mit einer Prise Humor erklärte Kathy trotz des gesundheitlichen Rückschlags: "Ich weiß, ich weiß, sehr sexy – aber ich bin jetzt zu Hause bei den Hündchen, wo ich hingehöre." Genesungswünsche ihrer Fans ließen in den Kommentaren nicht lange auf sich warten. "Werd' bald wieder gesund", schrieb ein Follower, ein anderer kommentierte: "Ugh … es tut mir so leid, was passiert ist. Erhole dich, liebe Kathy." Kurioserweise steht die Komikerin mit ihrer Erfahrung nicht allein da: Komikerin Amy Schumer (44) berichtete ebenfalls kürzlich von einer missglückten Darmspiegelung. Gegenüber dem Podcast "Not Skinny But Not Fat" erklärte die 44-Jährige: "Ich hatte so eine Art verpfuschte Darmspiegelung, deshalb fühle ich mich nicht gerade sexy."

Kathy hat in der Vergangenheit immer wieder offen über Gesundheitsthemen gesprochen und dabei auch ungewöhnliche Wege gewählt, um Bewusstsein zu schaffen. Im Jahr 2010 ließ sie sich für ihre Show "My Life on the D-List" am Pool einen Abstrich abnehmen – um Frauen zu ermutigen, regelmäßig zur Vorsorge zu gehen. Privat läuft es für sie derzeit offenbar gut: Erst vor Kurzem machte sie auf Instagram ihre neue Beziehung öffentlich und postete ein gemeinsames Foto mit ihrem neuen Freund.

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Getty Images Kathy Griffin bei der Los-Angeles-Premiere von HBOs "Hacks" Staffel 5, April 2026

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Imago Kathy Griffin in New York City im Oktober 2025

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Instagram / kathygriffin Kathy Griffin mit ihrem Freund, Mai 2026