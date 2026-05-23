Khloé Kardashian nimmt die Pille trotz langer Enthaltsamkeit

Khloé Kardashian (41) gewährt ihren Fans einen ganz privaten Einblick in ihre tägliche Pillenroutine – und sorgt damit auf Instagram für Gesprächsstoff. In einem Video, das sie ihren Followern zeigte, sitzt die Realitydarstellerin im gemütlichen Creme-Jogger mit Gesichtsmaske und riesiger schwarzer Sonnenbrille vor der Kamera und hält eine kleine Tüte voller weißer und gelber Kapseln in die Höhe. Neben verschiedenen Vitaminen verrät Khloé dabei auch, dass sie weiterhin die Antibabypille nimmt – obwohl sie seit Jahren keinen Sex mehr habe, wie sie unter anderem in der Show The Kardashians offenbart hatte.

In dem Clip erzählt Khloé, sie nehme ihre Vitamine grundsätzlich auf nüchternen Magen. "Alle dachten, es sei verrückt, dass ich vorher nichts esse. Mein Körper ist einfach so trainiert", erklärt der Realitystar. Insgesamt schlucke sie fünf Pillen, darunter Eiweiß- und Aminosäurekapseln, dazu Safran, ein Q10-Präparat "für mein Gehirn" und ein speziell zusammengestelltes Produkt von ihrem Arzt. Außerdem greife sie zu Vitamin D und Haarvitaminen. Dann hält sie die Packung mit der Pille in die Kamera: "Ich nehme zwar die Pille, aber ich verhüte damit nicht wirklich. Es dient nur der Regulierung." Anschließend kippt sie sich ihren bunten Mix an Tabletten in einem Schwung in den Mund und spült mit einem pink glitzernden Becher nach.

Privat konzentriert sich Khloé derzeit vor allem auf ihre zwei Kinder, die sie mit ihrem Ex-Freund Tristan Thompson (35) hat: Tochter True und Söhnchen Tatum. True kam 2018 auf natürlichem Wege zur Welt, Tatum wurde 2022 von einer Leihmutter ausgetragen. Khloé und der kanadische Basketballspieler führten mehrere Jahre lang eine On-off-Beziehung, bevor sie getrennte Wege gingen. In einer Folge von "The Kardashians" sprach die zweifache Mutter später ungewöhnlich offen über ihr Liebesleben – oder besser gesagt: ihr Nicht-Liebesleben. Sie beschrieb ihre Enthaltsamkeit mit Humor und sagte, in ihrem Intimbereich seien mittlerweile "Spinnweben", weil dort schon so lange nichts mehr passiert sei. Gleichzeitig betonte die Unternehmerin, sie wolle aktuell weder Dates noch eine Beziehung und genieße es, sich nicht mit Anrufen, Nachrichten oder Dramen beschäftigen zu müssen.

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Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian zeigt ihre Pillentüte

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Getty Images Khloé Kardashian bei Kylie Jenners "10 Years of Kylie Cosmetics" 2025

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Instagram / khloekardashian True Thompson, Khloé Kardashian und Tatum Thomspon, Juni 2025