Suizid: Ex-Hockeystar Claude Lemieux (†60) ist verstorben

Trauer um Claude Lemieux (60): Der frühere NHL-Star ist im Alter von 60 Jahren gestorben. Wie TMZ Sports berichtet, soll der viermalige Stanley-Cup-Sieger durch Suizid ums Leben gekommen sein. Dem Bericht zufolge wurde Claude am Donnerstagmorgen in einem Familienbetrieb in Florida gefunden. Mit seinem Tod verliert der Eishockeysport einen Spieler, der über viele Jahre zu den bekanntesten und prägendsten Gesichtern der nordamerikanischen Liga gehörte und mit seinen Erfolgen auf dem Eis zahlreiche Fans bewegte.

Claude stand insgesamt 21 Saisons in der NHL auf dem Eis. In dieser Zeit lief er für die Montreal Canadiens, die New Jersey Devils, die Colorado Avalanche, die Phoenix Coyotes, die Dallas Stars und die San Jose Sharks auf. Seinen größten sportlichen Triumph feierte er gleich mehrfach: Den Stanley Cup gewann er 1986, 1995, 1996 und 2000. Besonders in Erinnerung blieb auch das Jahr 1995, in dem Claude mit der Conn Smythe Trophy als wertvollster Spieler der Playoffs ausgezeichnet wurde.

Claude hinterlässt seine Ehefrau Deborah und vier gemeinsame Kinder. Sein Sohn Brendan Lemieux schaffte ebenfalls den Sprung in die NHL. Auch Claudes jüngerer Bruder Jocelyn Lemieux war professioneller Eishockeyspieler, er hat sich mittlerweile aber zur Ruhe gesetzt. Abseits seiner Titel galt der Kanadier als besonders emotionaler und harter Spieler, der mit seiner intensiven Art auf dem Eis oft auffiel. Über mehr als zwei Jahrzehnte war er damit eine feste Größe im Profi-Eishockey und schrieb mit mehreren Teams NHL-Geschichte.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Claude Lemieux bei der Centennial Celebration der Montreal Canadiens im Bell Centre, 4. Dezember 2009

Getty Images Claude Lemieux im Spiel für die Colorado Avalanche gegen die Boston Bruins in Denver, 7. Oktober 1997