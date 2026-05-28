Lena Dunhams Mann wusste bei Kennenlernen nicht, wer sie ist

Als Lena Dunham (40) ihren heutigen Mann Luis Felber das erste Mal traf, hatte der keine Ahnung, wer sie war – und genau das hat sie offenbar von Anfang an begeistert. Bei einer Veranstaltung in Los Angeles im Rahmen ihrer Buchtour zu "Famesick" plauderte die Schauspielerin jetzt gemeinsam mit ihrer ehemaligen Kollegin Rita Wilson (69) über die Anfänge ihrer Beziehung. Laut dem Magazin People verriet Lena dabei, dass Luis ihre Serie Girls nie gesehen hatte, bevor die beiden sich kennenlernten – und dass er deshalb mit keinerlei Erwartungen oder Vorannahmen zu ihrem ersten Date erschienen sei.

Das Blind Date selbst kam zustande, weil Luis per Instagram-Nachricht von jemandem gefragt worden ist, ob er "es aushalten könne, mit dieser Person essen zu gehen". Als Luis und sie sich dann trafen, ahnte er offenbar nicht, dass er gerade einem Hollywoodstar gegenübersaß. "Er sagte: 'Ich dachte, du könntest ein Curvy-Model sein'", erzählte Lena bei der Veranstaltung und fügte lachend hinzu: "Ich sagte: 'Das ist das Liebste, was ich je gehört habe.'" Für sie war entscheidend, dass Luis "nicht mit vielen vorgefassten Ideen darüber, wer ich bin, aufzutauchen schien" und gleichzeitig "präsent und interessiert, aber nicht zu interessiert" war.

Aus dem unverbindlichen Abendessen wurde schnell eine ernsthafte Beziehung. Nachdem sich die beiden 2021 kennengelernt hatten, zogen sie bereits wenige Monate später zusammen und heirateten noch im selben Jahr im September. "Ich liebe es, über ihn zu sprechen, denn er erfüllt mich mit Freude", schwärmte Lena im Talk. Die Schauspielerin ist auch als Autorin und Produzentin tätig und wurde einem breiten Publikum vor allem durch die Serie "Girls" bekannt, in der Wilson ebenfalls zu sehen war.

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Getty Images Lena Dunham und ihr Ehemann Luis Felber

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Instagram / lenadunham Luis Felber und Lena Dunham, Ehepaar seit 2021

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Getty Images Lena Dunham und Luis Felber im August 2021