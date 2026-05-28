Daymian Weiß holt "Reality Backpackers"-Hund Fuego zu sich

Es gibt endlich gute Neuigkeiten von Daymian Weiß und seinem geliebten Hund Fuego: Der Realitystar hat seinen Flug nach Peru gebucht und wird den Vierbeiner persönlich abholen, um ihn mit nach Hause zu bringen. Das gab er jetzt in einem emotionalen Statement auf Instagram bekannt. Monatelang hatte Daymian darum gekämpft, Fuego zu sich zu holen – nun steht der Plan: Am kommenden Samstag hebt er in Richtung Peru ab, und am 9. Juni soll er gemeinsam mit seinem Hund wieder zurückfliegen.

In einem Video wandte sich der Realitystar direkt an seine Fans und verkündete die freudige Botschaft mit leicht ironischem Unterton: "Ja, Leute, was soll ich euch sagen... Ich habe leider Neuigkeiten... dass ich in den nächsten 72 Stunden im Flieger sitzen werde, nach Peru. Ich habe heute meinen Flug gebucht. Alles ist safe, am Samstag geht es los. Dann fliege ich zum Fuego. Und am 9. Juni bin ich mit Fuego im Flieger und zwar ab nach Hause. Die Reise beginnt jetzt." Für viele seiner Follower ist das eine riesige Erleichterung, denn zuletzt hatten einige bereits befürchtet, dass das Happy End doch noch ausbleiben könnte.

Daymian hatte Fuego während der Dreharbeiten zu Reality Backpackers in Peru kennengelernt. Der Straßenhund war ihm dort vom ersten Tag an nicht von der Seite gewichen und begleitete ihn über mehrere Folgen der Sendung. Als Fuego irgendwann nicht mehr mithalten konnte, wurde er von der Produktion an eine Tierschutzorganisation übergeben. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland begann für Daymian ein zermürbender bürokratischer Kampf, um den Hund nachzuholen – unterstützt von tausenden Fans, die mitfieberten und sogar Spenden sammelten. Nun scheint das lange Warten für alle Beteiligten endlich ein Ende zu haben.

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Instagram / smillaeckrl Smilla Eckerle, Daymian Weiß und ihr Hund, November 2025