Robert De Niro nahm 30 Kilo für seine härteste Rolle zu

Robert De Niro (82) ist nicht nur für seine schauspielerischen Leistungen bekannt, sondern auch für die extremen Vorbereitungen, die er für seine Rollen auf sich nimmt. Der Hollywood-Star ist ein bekennender Anhänger des Method Acting und geht regelmäßig an seine physischen und psychischen Grenzen. Wie er gegenüber The Hollywood Reporter verriet, war die härteste Rolle seiner Karriere jene, die ihn zum Kampfsportler machte: seine Darstellung der Boxlegende Jake LaMotta in Martin Scorseses (83) Drama "Wie ein wilder Stier" aus dem Jahr 1980.

Für den Film absolvierte Robert zunächst ein intensives Training, um Muskeln und Kampftechniken aufzubauen – ganz so, wie es die Figur in ihrer Hochphase erforderte. Doch damit nicht genug: Für Jakes spätere Lebensphase, in der der Boxer nach seinem Karriereende körperlich abbaute, nahm Robert rund 30 Kilogramm zu. "Ich fand den sichtbaren Unterschied zwischen einem außer Form geratenen und einem jungen Kämpfer wirklich interessant", erklärte er und fügte hinzu: "Ich dachte, ich würde gern sehen, ob ich dieses Gewicht zunehmen könnte." Der Aufwand zahlte sich aus: Für seine Darstellung erhielt der Schauspieler den Oscar als bester Hauptdarsteller.

Dass er sich für Rollen derart hingibt, ist bei Robert, der Ende des Jahres mit dem vierten Teil der "Meine Braut,..."-Reihe in die Kinos kommt, keine Seltenheit. Für seine Rolle in "Taxi Driver" arbeitete er laut dem Magazin Filmstarts Vollzeit als Taxifahrer in New York, um den Job so authentisch wie möglich verkörpern zu können. Für seine Figur in "The King Of Comedy" – einem Stalker – traf er sich sogar mit seinem eigenen Verfolger. Robert wurde insgesamt siebenmal für den Oscar nominiert und gilt bis heute als einer der einflussreichsten Schauspieler seiner Generation.

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Getty Images Robert De Niro bei der Premiere von "Zero Day" in New York

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Imago Robert De Niro in "Wie ein wilder Stier"

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Imago Robert De Niro in "Wie ein wilder Stier"