Enthüllt: So zerbrach Selena Gomez & Nicolas Freundschaft

Lange waren sie unzertrennlich: Selena Gomez (33), Nicola Peltz-Beckham (31) und deren Ehemann Brooklyn Peltz-Beckham (27) galten als eines der engsten Freundschaftstrios in Hollywood. Die 33-Jährige begleitete die beiden regelmäßig zu glamourösen Events und scherzte sogar öffentlich über eine Dreierbeziehung. Doch diese enge Verbindung soll offiziell Geschichte sein. Insider haben jetzt gegenüber Daily Mail verraten, warum die Freundschaft zwischen der Sängerin und dem Ehepaar Peltz-Beckham in die Brüche gegangen ist. Deutliche Signale gab es bereits, als Nicola und Brooklyn der Hochzeit von Selena und Musikproduzent Benny Blanco (38) in Santa Barbara fernblieben – einem rauschenden Fest, das zahlreiche Promis wie Taylor Swift (36), Ed Sheeran (35) sowie Selenas "Only Murders in the Building"-Kollegen Steve Martin (80) und Martin Short (76) zählte.

Als wäre das nicht Zeichen genug, löschte Nicola im Januar sämtliche gemeinsame Instagram-Fotos mit Selena und postete dazu den kryptischen Satz: "Manche Freundschaften haben ein Verfallsdatum." Laut einem Insider der Daily Mail sei der Auslöser des Zerwürfnisses folgender: "Selena hatte das Gefühl, dass Nicola ihr die Freunde wegnimmt, da sie anfing, sich mit ihren Freunden zu treffen, ohne dass sie dabei war. Das störte Selena, und so zog sie sich zurück." Ein weiterer Insider betont jedoch, dass auch der neue Lebensstil der Musikerin eine Rolle spiele: "Selenas Leben hat sich verändert – ihrer Meinung nach zum Besseren – seit sie sich in Benny verliebt hat und ihn geheiratet hat." Seitdem führe sie ein ruhigeres Leben, arbeite an neuer Musik und genieße die Zeit mit ihrem Ehemann.

Kennengelernt hatten sich Selena und Nicola einst auf der Academy Museum Gala in Los Angeles – ausgerechnet an dem Abend, an dem die "Bad Liar"-Interpretin ihrem Ex Justin Bieber (32) und dessen Frau Hailey (29) begegnete. Nicola soll damals rettend eingesprungen sein und Selena eingeladen haben, sich zu ihr zu gesellen. Aus diesem Moment wurde eine enge Freundschaft: Nicola schwärmte damals im Interview mit Cosmopolitan UK: "Ich habe das Gefühl, sie ist meine Seelenschwester. Ich liebe sie so sehr. Sie ist wirklich einer der erstaunlichsten Menschen, die ich je in meinem ganzen Leben getroffen habe." Ob die Tür für eine Versöhnung noch offen steht, bleibt unklar: Alle drei folgen sich nach wie vor gegenseitig auf Social Media.

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Imago Selena Gomez und Nicola Peltz-Beckham im September 2023 in Paris

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Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham bei der Elton John AIDS Foundation Viewing Party am 15. März 2026 in West Hollywood

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Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco