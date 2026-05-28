Kronprinzenpaar eilt zur kranken Königin Sonja ins Hospital

Kronprinz Haakon (52) und Kronprinzessin Mette-Marit (52) lassen Königin Sonja (88) in ihrer aktuellen Gesundheitskrise nicht allein: Am Donnerstagvormittag werden die beiden vor dem Rikshospitalet in Oslo gesichtet, wo die Monarchin seit Mittwoch wegen Herzproblemen behandelt wird. Fotos zeigen das Kronprinzenpaar, wie es mit ernstem Blick und ohne großes Gefolge den Eingang der Klinik ansteuert, während Pressefotografen jede Bewegung festhalten. Der Palast hält sich mit Details zum Zustand der 88-Jährigen weiterhin zurück, doch der Besuch der Thronfolger wirkt wie ein deutliches Zeichen familiärer Nähe in einer angespannten Zeit.

Sonja war am Mittwoch in die Universitätsklinik in Oslo eingeliefert worden. Der Hof hatte mitgeteilt, dass sie sich dort weiteren Untersuchungen unterzieht und unter Beobachtung bleibt. Einen Zeitplan für die Entlassung gibt es nicht. Auch am Donnerstag gab es keine neue Auskunft zu Art und Umfang der Herzbeschwerden. Vor dem Krankenhaus herrschte Medieninteresse, doch offizielle Stellungnahmen blieben knapp. Für die Öffentlichkeit sind die Bilder des Eintreffens von Haakon und Mette-Marit derzeit die sichtbarsten Zeichen aus dem Inneren des Königshauses. Damit ist klar: Der engste Familienkreis ist an Sonjas Seite, während Ärzte und Pfleger im Rikshospitalet die Betreuung übernehmen.

Die Einlieferung fällt in eine Phase mit bereits fest umrissenen Sommerplänen der Royals. Eigentlich wollte Sonja zusammen mit König Harald in den kommenden Tagen mit dem königlichen Schiff "Norge" mehrere Gemeinden im Bezirk Vestland besuchen. Nun wird Harald diese wichtige Tour ohne seine Frau antreten. Haakon, der Sohn des Königspaares, ist in solchen Momenten regelmäßig an der Seite seiner Eltern, und Mette-Marit begleitet den zukünftigen König oft auch bei familiären Anlässen.

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Getty Images Prinzessin Mette-Marit, Prinz Haakon, Königin Sonja und König Harald von Norwegen

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Imago Kronprinz Haakon von Norwegen und Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen, 2023

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Getty Images Königin Sonja, April 2024