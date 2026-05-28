Liebescomeback? Yasin und Samira müssen zur "Zeit zu zweit"

Bei Prominent getrennt wird es für Samira Cilingir (29) und Yasin Cilingir (35) jetzt richtig emotional: In der aktuellen fünften Folge geht es für die beiden Realitystars zur "Zeit zu zweit", damit sie abseits der Gruppe ganz in Ruhe über ihre gescheiterte Ehe sprechen können. Vor laufenden Kameras prallen in dem Gespräch viele unausgesprochene Gefühle aufeinander. Bereits zu Beginn kann Samira ihre Tränen nicht zurückhalten, als sie Yasin fragt, warum er sie mit den gemeinsamen Kindern so oft alleingelassen habe. Die Stimmung ist angespannt, aber beide wollen die Chance nutzen, um sich endlich auszusprechen – und vielleicht doch herauszufinden, ob es noch Hoffnung für ihre Liebe gibt.

Yasin zeigt sich ungewohnt selbstkritisch und gesteht: "Es tut mir leid, dass ich euch alleingelassen habe. Ich bin kein guter Vater. Ich bin kein guter Mann." Samira hält dagegen, dass sie immer an seiner Seite gewesen sei, sogar mit ihm 800 Kilometer weit weggezogen sei, nur um dann trotzdem das Gefühl zu haben, wieder alleine zu sein. Auch die Kommunikation sei jahrelang ein großes Problem gewesen, wie der 35-Jährige zugibt: "Kommunikation war bei uns das Schlimmste. Das war wie ein Kampf. Wir haben immer aneinander vorbeigesprochen. Sechs Jahre lang." Als es um ihr Sexleben geht, erklärt Samira in der Sendung, sie habe die emotionale Bindung zu ihm verloren, weil er viel unterwegs gewesen sei, es Beleidigungen und kaum noch Komplimente gegeben habe. Auf Yasins Frage, wie lange das schon so sei, antwortet sie: "Seit zwei Jahren." Schließlich geht es um die von ihr eingereichte Scheidung – die 29-Jährige betont, dass sie diese damals mit der Hoffnung verbunden habe, er würde sich ändern.

Dann kommt der Moment, auf den viele Fans gewartet haben: Samira fragt Yasin in der RTL-Show, ob er ihrer Liebe noch eine letzte Chance geben würde. Er ringt sichtbar mit sich und antwortet: "Mein Verstand sagt Nein, aber irgendwie ist da ein Funken Hoffnung." Gleichzeitig gesteht der Realitystar, dass er Angst habe, wieder in alte Muster zu verfallen, und bricht in Tränen aus: "Der Kern passt bei uns einfach nicht." Ob sie sich wirklich dauerhaft ändern können, wisse er nicht. Seine Ex lässt jedoch nicht locker und meint: "Dann müssen wir eine Lösung finden, dass wir auf einen Nenner kommen." Am Ende des intensiven Gesprächs umarmen sich die beiden, wirken spürbar erleichtert und gehen zuversichtlich auseinander. Samira fasst die Erkenntnisse anschließend zusammen: "Ich glaube, Yasin hat verstanden, was er ändern muss und dass er auch einfach da sein soll, das Wichtigste ist da sein." Wie es für die beiden nach dieser emotionalen "Zeit zu zweit" weitergeht, bleibt für die Zuschauer vorerst offen – doch der Funken Hoffnung ist da.

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RTL Collage: Yasin und Samira Cilingir, "Prominent getrennt"-Teilnehmer

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RTL Yasin und Samira Cilingir bei "Prominent getrennt" 2026

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Instagram / samira.bne Samira und Yasin Cilingir, TV-Bekanntheiten