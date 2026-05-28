Gesangsrolle: Anne Hathaway wollte "Mother Mary" abbrechen

Anne Hathaway (43) hat in der Vergangenheit bereits bewiesen, dass sie singen kann – doch ihre neue Rolle in "Mother Mary" brachte die Oscargewinnerin offenbar an ihre Grenzen. In dem Film spielt sie eine Popikone kurz vor ihrem großen Comeback, muss also nicht nur schauspielern, sondern auch tanzen und singen. Und zwar zu Originalsongs von Musikproduzent Jack Antonoff (42) sowie den Künstlerinnen Charli XCX (33) und FKA twigs. Als sie erste Aufnahmen von sich selbst sah, war die Schauspielerin so wenig überzeugt, dass sie ihrem Mann gegenüber äußerte, sie wolle das Projekt hinwerfen. "Das ist wirklich schlecht. Ich weiß nicht, ob ich die Leute bitten kann, sich das anzusehen", verriet sie gegenüber Elle ihre damaligen Gedanken.

Doch Anne entschied sich letztlich dagegen, aufzugeben. "Ich kam zu dem Schluss, dass es keine Schande wäre, wenn ich gefeuert würde – aber wenn ich aufhöre, schon", gab sie zu verstehen. Also kämpfte sich die Der Teufel trägt Prada 2-Berühmtheit durch: Sie absolvierte monatelang Tanzstunden, arbeitete ein Jahr lang während der Postproduktion an ihrem Gesang und kehrte schließlich gemeinsam mit Antonoff ins Studio zurück, um den Großteil ihrer Gesangsparts neu aufzunehmen. Der Produzent war von ihrer Entwicklung sichtlich beeindruckt. "Er drehte den Kopf zu mir und sagte: 'Du hast gearbeitet'", berichtete sie.

Für Anne ist es nicht das erste Mal, dass sie in einem Musical-Projekt auf der Leinwand zu sehen ist. Bereits 2012 übernahm sie die Rolle der Fantine in der Verfilmung des Musicals "Les Misérables". Eine Leistung, die der Leinwand-Beliebtheit im Jahr 2013 einen Oscar als beste Nebendarstellerin einbrachte. Es war ihre erste und bisher einzige Auszeichnung mit dem begehrten Filmpreis.

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Getty Images Anne Hathaway, Schauspielerin

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Getty Images Anne Hathaway bei der New Yorker Vorführung von "Mother Mary"

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Getty Images Anne Hathaway mit ihrem Oscar als Beste Nebendarstellerin für "Les Misérables" bei den Academy Awards 2013 in Hollywood