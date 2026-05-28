Jennifer Lopez emotional: Ihre Zwillinge ziehen bald aus

Tränen bei Jennifer Lopez (56): Die Sängerin hat in der Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live" offen über den bevorstehenden Auszug ihrer Zwillinge gesprochen – und dabei sichtlich mit den Gefühlen gekämpft. Max und Emme, die sie mit ihrem Ex Marc Anthony (57) teilt, sind inzwischen 18 Jahre alt und werden demnächst ihre gemeinsame Villa verlassen, um aufs College zu gehen. Als Gastgeber Jimmy Kimmel das Thema ansprach und ihren Schulabschluss erwähnte, warnte Jennifer ihn sofort: "Sprich nicht darüber, ich fange sonst an zu weinen." Und tatsächlich kämpfte sie dabei mit den Tränen.

Die 56-Jährige verriet, dass sie "seit zwei Monaten" immer wieder weine – und auch bei der Abschlussfeier werde das nicht anders sein. Dabei kommt noch hinzu, dass die Zwillinge nicht nur getrennte Highschools besucht haben, sondern auch auf verschiedene Colleges gehen werden. Jennifer betonte jedoch, dass ihr das Glück ihrer Kinder am wichtigsten sei: "Ich möchte, dass sie glücklich sind. Sie sollen dahin gehen, wo sie wollen, und das tun, was sie wollen."

Beim Einzug in die Wohnheime will sie persönlich mit anpacken – trotz des Trubels, den ihr Auftauchen unweigerlich mit sich bringt. "Ich mache all die Dinge, ja", stellte sie klar. Die Zimmer der Zwillinge werden zunächst ausgeräumt, damit sie ihre Sachen mitnehmen können. Auf Last-Minute-Einkäufe muss dabei nicht gewartet werden: Alles Nötige sei bereits vorhanden. Und sie hofft, dass die beiden ihr Zuhause bald vermissen werden: "Ich hoffe, dass sie schnell wiederkommen wollen."

Anzeige Anzeige

Instagram / jlo Jennifer Lopez mit ihren Zwillingen Max und Emme, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Max und Emme Muniz mit ihrer Mutter Jennifer Lopez, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez mit ihren Kindern Emme und Maximilian