Emma Roberts überrascht mit schwarzem Hochzeitskleid

Schauspielerin Emma Roberts (35) hat ihrem Verlobten Cody John in Sun Valley im US-Bundesstaat Idaho das Jawort gegeben – und dabei für einen unvergesslichen Auftritt gesorgt. Für die After-Party tauschte Emma ihr cremefarbenes Hochzeitskleid gegen ein gewagtes schwarzes Ensemble aus Chantilly-Spitze, bestehend aus einem trägerlosen Korsett und einem teelangen Rock mit flatternden Seidenorganza-Streifen. Gegenüber dem Magazin Vogue beschrieb Emma die Feier-Stimmung mit den Worten "Boudoir-Saloon" – und erklärte ihren unkonventionellen Look so: "Ich liebe die Idee, für die After-Party Schwarz zu tragen. Wir lieben es, etwas zu machen, das ein bisschen unerwartet ist."

Das schwarze Outfit war an einen Look aus Monique Lhuilliers Herbstkollektion aus dem Jahr 2004 angelehnt – einem Entwurf, der auf dem Laufsteg debütierte, als Emma noch ein Teenie war. Für die Hochzeit wurde der Saum etwas kürzer gehalten, damit die Braut ungehindert tanzen konnte. Besonders angezogen fühlte sie sich vom zeitlosen Charakter des Ensembles: "Das sieht aus, als könnte es total vintage aus 100 Jahren sein – oder von heute", sagte sie gegenüber Vogue. Tagsüber hatte Emma beim Jawort ein cremefarbenes Kleid aus antikem Seidenchiffon getragen, das über neun Monate und fast 1.000 Arbeitsstunden gefertigt worden war. Ihr fünfjähriger Sohn Rhodes, den sie mit Ex Garrett Hedlund (41) hat, begleitete sie dabei zum Altar – während die Gäste bei fast 35 Grad Celsius weiße Sonnenschirme als Schutz vor der Hitze in die Höhe hielten.

Auch Emmas berühmte Tante Julia Roberts (58) war unter den Hochzeitsgästen – und verfolgte die Zeremonie in einem luftigen Kleid mit Punktmuster. Emma und Cody hatten ihre Beziehung im August 2022 öffentlich gemacht und sich im Juli 2024 verlobt. Die Hochzeit fand auf dem Familienanwesen des 29-jährigen Bräutigams in Sun Valley statt. Schon am Abend vor der Hochzeit gaben die beiden nach dem Probeabendessen gemeinsam mit ihrer Hochzeitsgesellschaft in der nahe gelegenen Stadt Ketchum die Nacht frei – Emma dabei in einem halbtransparenten weißen Chiffonkleid mit weißen Stilettos.

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Instagram / emmaroberts Emma Roberts und ihr Partner Cody John im Juli 2024

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Instagram / emmaroberts Emma Roberts und Julia Roberts, 2019