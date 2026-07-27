Nach Fehlgeburt: Vanessa Grimaldi erwartet ihr zweites Baby

Emotionale Neuigkeiten von Vanessa Grimaldi: Die Realitybekanntheit, die durch die US-Datingshow "The Bachelor" bekannt wurde, erwartet ihr zweites Kind. Die 38-Jährige teilte die freudige Botschaft jetzt mit einem herzerwärmenden Video auf Instagram. Darin ist zu sehen, wie ihre kleine Familie gemeinsam auf einem Steg an einem See liegt – und ihr dreijähriger Sohn Winston mit Ultraschallbildern in der Hand dazukommt. "Wir haben ein Geheimnis gehütet... Unser Double-Rainbow-Baby ist auf dem Weg", schrieb sie zu dem Clip. Vater des Kindes ist ihr Ehemann Josh Wolfe.

Ein sogenanntes Rainbow-Baby ist ein Kind, das nach einem Verlust – etwa einer Fehlgeburt – geboren wird. Im Fall von Vanessa sogar ein Double-Rainbow-Baby, denn die freudige Schwangerschaft folgt auf gleich zwei Fehlgeburten innerhalb eines Jahres. In ihrem Instagram-Post ließ sie auch ihre Dankbarkeit für Sohn Winston durchklingen: "Winston hat schon begonnen, einige seiner Spielsachen für das Baby zu sammeln", schrieb sie. "Wir sind unglaublich aufgeregt, unser kleines Wunder kennenzulernen und die Neuigkeit endlich zu teilen."

Die Schwangerschaft kommt mehr als ein Jahr, nachdem Vanessa offen über ihre zwei Fehlgeburten gesprochen hatte. Zunächst hatte sie auf Instagram von ihrer ersten Fehlgeburt berichtet: "Vor ein paar Monaten erlebte ich die zwei größten Überraschungen: herauszufinden, dass ich schwanger war – und dann, dass ich eine Fehlgeburt hatte", schrieb sie damals. Kurz darauf folgte ein weiterer Verlust, den sie ebenfalls öffentlich machte. "Das ist meine zweite Fehlgeburt. Das laut auszusprechen fühlt sich noch immer unwirklich an", so Vanessa. Sie schilderte, wie sie Trost im Zimmer ihres Sohnes Winston fand: "Es ist auf eine Art tröstlich, die ich kaum in Worte fassen kann. Ich bin so unglaublich dankbar für ihn. Meinen gesunden, fröhlichen kleinen Jungen."

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Getty Images Vanessa Grimaldi, Ex-Bachelor-Gewinnerin

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Instagram / vanessagrimaldi30 Vanessa Grimaldi mit ihrem Ehemann Josh Wolfe und ihrem Sohn Winston

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Getty Images Vanessa Grimaldi, Ex-Bachelor-Gewinnerin