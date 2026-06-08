Singer-Songwriter Talay Riley (35) wurde in London erstochen

Große Trauer in der Musikwelt: Singer-Songwriter Talay Riley (†35) ist nun im Alter von nur 35 Jahren in London getötet worden. Der Brite, der mit bürgerlichem Namen Mark Orabiyi hieß, wurde laut US Magazine am 5. Juni im Stadtteil Silvertown mit mehreren Messerstichen aufgefunden. Rettungskräfte konnten den Musiker vor Ort nicht mehr wiederbeleben. Ein weiterer Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, während die Polizei zwei Männer und eine Frau wegen Mordverdachts festnahm.

Inzwischen hat sich Talays Familie mit bewegenden Worten an die Öffentlichkeit gewandt. In einem Statement hieß es laut OK Magazine: "Mark war ein geliebter Sohn, Bruder, Onkel und Freund. Er brachte Liebe, Licht und Freude in unsere Familie und zu allen, die ihn kannten." Auf Instagram erinnerte sein Management zudem an seine Karriere und schrieb, Talay werde vor allem für sein "unglaubliches Talent als Grammy-prämierter, mehrfach mit Platin ausgezeichneter Songwriter und Künstler" in Erinnerung bleiben. "Wir sind zutiefst dankbar für die enorme Welle der Liebe und Unterstützung, die wir in den vergangenen Stunden durch Nachrichten, Anrufe und Besuche erhalten haben."

Talay hatte sich in der Musikwelt über Jahre hinweg als gefragter Songwriter etabliert. Zu seinen bekanntesten Erfolgen zählen "Clumsy" von Britney Spears (44), "Last Dance" von Dua Lipa (30) und "Levels" von Nick Jonas (33). Zudem arbeitete er mit Zendaya (29) zusammen, die kürzlich in der letzten Staffel der beliebten Serie Euphoria zu sehen war, und war unter anderem an ihrem Song "Close Up" beteiligt. Neben Talays Arbeit für andere Künstler veröffentlichte der Musiker laut OK Magazine auch eigene Songs. Mit Titeln wie "Make You Mine" wird er nun für immer in Erinnerung bleiben.

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Getty Images Talay Riley bei der UK-Premiere von "The Karate Kid" in London, 2010

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Imago Talay Riley in London, 2011

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Getty Images Zendaya bei der CinemaCon in Las Vegas, April 2026