Jessica Biel offenbart süßes Geständnis über Kids mit Justin

Jessica Biel (44) zeigt sich bei einem Auftritt auf der Comic Con 2026 ganz als Familienmensch: Die Schauspielerin schwärmt dort von ihren zwei Söhnen Silas und Phineas, die sie zusammen mit Ehemann Justin Timberlake (45) großzieht. Im Gespräch mit E! News verrät Jessica, dass sie die Jungs am liebsten rund um die Uhr bei sich hätte – am besten im sprichwörtlichen Hosentaschen-Format, damit sie sie überallhin begleiten können. Während sie in San Diego ihren neuen Film "Matchbox" promotet, sind ihre Gedanken also vor allem bei den Kids, die für sie ganz klar an erster Stelle stehen.

Im Interview erklärt Jessica, dass Silas und Phineas ihre Antwort auf die Frage sind, was sie sich am liebsten klein schrumpfen und den ganzen Tag bei sich tragen würde. "Meine Kinder!", betont sie und lacht, die Vorstellung finde sie einfach herrlich. Fast genauso begeistert zeigt sie sich aber von ihren "Matchbox"-Kollegen John Cena (49), Sam Richardson und Arturo Castro. Mit ihnen habe sie beim Dreh eine besonders gute Zeit gehabt. "Wir hatten einfach Spaß und sie sind so lieb und richtige Teamplayer", schwärmt die Zweifachmama weiter. Am Set habe es "kein faules Ei in der Truppe" gegeben, die Arbeit sei für sie deshalb eher wie ein gemeinsamer Ausflug gewesen.

Auch abseits des Sets geben Jessica und Justin immer wieder seltene Einblicke in ihr Familienleben. Zuletzt nutzte die Schauspielerin den Vatertag, um ihrem Mann auf Instagram einen liebevollen Tribut zu zollen. "Happy Father’s Day an den Papa, der immer komplett dabei ist", schrieb sie und lobte, dass Justin gewöhnliche Momente in Abenteuer verwandelt und selbst das Zu-Bett-Bringen in eine Comedyshow. Sie betonte außerdem, wie sehr sie es liebt, ihn als Vater zu erleben, und dass ihre Söhne großes Glück hätten. Justin teilte seinerseits Fotos mit den Jungs und erklärte: "Jedes Jahr erinnert mich dieser Tag daran, wie glücklich ich bin, Vater zu sein, meinen Söhnen beim Großwerden zuzusehen, ist das größte Geschenk des Lebens." Für das prominente Paar scheinen vor allem die ruhigen Alltagsmomente mit Silas und Phineas der Mittelpunkt ihres Glücks zu sein.

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IMAGO / ZUMA Press Wire Jessica Biel, Schauspielerin

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Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake im März 2024

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Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake bei der Vanity Fair Oscars Party 2024