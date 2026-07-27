Bill Kaulitz und Jannik: "Von beiden Seiten ein Crush"

Zwischen Bill Kaulitz (36) und Jannik Kontalis (29) knistert es offenbar gewaltig! Seit dem 23. Juli ist die dritte Staffel der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" zu sehen, und darin wirken die beiden bei einer Einweihungsparty für Bills neuen Pool ziemlich vertraut. Vor laufenden Kameras knutscht der Sänger mit dem Realitystar. Jetzt legt Jannik im Interview mit "RTL Exklusiv" nach.

Schon Anfang Juni hatte Jannik gegenüber RTL verraten, dass er und Bill sich rund ein halbes Jahr gedatet haben. "Bill und ich haben uns circa ein halbes Jahr gedatet. Wir lieben einfach das Leben. Wenn wir zusammen sind, haben wir den größten Spaß!" erklärte der Realitystar damals. Nun wird er bei "RTL Exklusiv" noch konkreter: "Ich denke schon, dass man sagen kann, dass es von beiden Seiten ein kleiner Crush ist. Wir können uns eigentlich nicht sehen, ohne dass was läuft."

Bill ist gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (36) in der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" zu sehen. Bill spricht dort immer wieder offen über sein Privatleben und seine Gefühle. Gerade Einblicke in sein Liebesleben sorgen bei den Fans der Doku regelmäßig für Gesprächsstoff. Jannik ist durch verschiedene Realityshows bekannt geworden und gibt seinen Fans in sozialen Medien gerne Einblicke hinter die Kulissen – auch in sein Datingleben.

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Getty Images / Andreas Rentz, Instagram / jannikkontalis Bill Kaulitz und Jannik Kontalis

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Instagram / thecandycrash Bill Kaulitz und Jannik Kontalis, August 2025 in Los Angeles

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz bei der Premiere der 3. Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" im Delphi Filmpalast, Berlin