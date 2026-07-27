Lugner-Ex Bahati Venus erinnert an ihren Papa vor Hochzeit

Bahati Venus steckt mitten in den Vorbereitungen für ihre Hochzeit im September – doch hinter dem Planungstrubel verbirgt sich für den Realitystar und die Sängerin auch tiefer Schmerz. Auf Instagram teilte sie jetzt eine emotionale Bildergalerie: Eines der Fotos zeigt sie mit tränennassen Wangen und einem traurigen Blick in die Kamera, zwei weitere Aufnahmen stammen aus ihrer Kindheit und zeigen sie gemeinsam mit ihrem Vater. Der Grund für ihre Erschöpfung und ihre Tränen ist dabei nicht nur der Hochzeitsstress – ihr Papa starb bereits 2013 und kann sie nicht zum Altar führen.

Diesen Schmerz beschreibt Bahati auf Instagram in bewegenden Worten: "Doch je näher der September rückt, desto bewusster wird mir, dass sich hinter dem Planungsstress und meiner damit verbundenen Erschöpfung noch ein viel tieferer Schmerz verbirgt: Mein Papa ist bereits verstorben und kann an diesem bedeutenden Tag nicht dabei sein! Das macht mich sehr traurig und holt mich immer wieder ein." Gleichzeitig versucht sie, darin etwas Tröstliches zu finden: "Im Herzen wird mein Papa bei der Hochzeit dabei sein, denn am Ende zählt nicht die perfekte Show für die Medien, sondern Liebe, die uns allgegenwärtig verbindet!" Mit ihren abschließenden Worten richtet sie sich außerdem direkt an ihre Follower: "An alle, die auch jemanden bei einem besonderen Ereignis schmerzlich vermisst haben: Ihr seid nicht allein."

Bahati Venus, die auch unter dem Künstlernamen Kolibri bekannt ist, wurde einem breiten Publikum vor allem durch ihre Beziehung mit dem verstorbenen Baumillionär Richard Lugner (†91) bekannt. Zuletzt hatte sie auf Instagram bereits auf eine andere Art und Weise für Gesprächsstoff gesorgt: Sie zeigte sich mit sichtbarem Bäuchlein und stellte damit aufkommende Schwangerschaftsspekulationen klar – nein, schwanger sei sie nicht. Dafür steht nun die bevorstehende Hochzeit im Mittelpunkt, bei der sie mit ganz persönlichen Gefühlen und Erinnerungen kämpft.

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Instagram / brynaofficial Bahati Venus im April 2024

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Instagram / bahati.venusss Bahati 'Kolibri' Venus als Kind mit ihrem Papa

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Promiflash Richard Lugner und Bahati 'Kolibri' Venus