Pink moderierte: Sie sind die Gewinner der Tony Awards 2026

Am Sonntagabend strahlten die Lichter der Radio City Music Hall in New York City heller denn je: Die Tony Awards 2026 haben die besten Produktionen des Broadway-Jahres gekürt. Zum ersten Mal führte die Popsängerin Pink (46) durch den Abend und begeisterte damit das Publikum vor Ort und den Bildschirmen. Als großer Sieger des Abends in der Kategorie Bestes Musical ging "Schmigadoon!" hervor, während die Wiederaufnahme von "Ragtime" gleich mehrere Trophäen mit nach Hause nahm – darunter den Preis für die beste Musical-Wiederaufnahme. Auch "Arthur Miller's Death of a Salesman" triumphierte in zahlreichen Kategorien und sicherte sich unter anderem den Preis für die beste Wiederaufnahme eines Theaterstücks.

Bei den Schauspielpreisen glänzten in diesem Jahr besonders John Lithgow (80), der als bester Hauptdarsteller in einem Theaterstück für seine Rolle in "Giant" ausgezeichnet wurde, sowie Lesley Manville (70), die für "Oedipus" den Preis als beste Hauptdarstellerin in einem Theaterstück erhielt. Joshua Henry gewann den Tony als bester Hauptdarsteller im Musical für seine Leistung in "Ragtime", und Caissie Levy wurde als beste Hauptdarstellerin im Musical ebenfalls für "Ragtime" geehrt. Laurie Metcalf (70) sicherte sich den Preis als beste Nebendarstellerin im Stück für "Arthur Miller's Death of a Salesman", während Alden Ehrenreich (36) als bester Nebendarsteller im Theaterstück für "Becky Shaw" ausgezeichnet wurde. Das Musical "Cats: The Jellicle Ball" überzeugte besonders in den Design- und Choreografie-Kategorien und räumte unter anderem die Preise für beste Choreografie und bestes Kostümbild im Musical ab. Luke Evans (47) und Stephanie Hsu (35), die gemeinsam in "Richard O'Brien's The Rocky Horror Show" auf der Bühne standen, gingen bei den Hauptdarsteller-Preisen zwar leer aus, sorgten aber für einen der glamourösesten Auftritte des Abends.

Die Tony Awards, offiziell bekannt als Antoinette Perry Award for Excellence in Broadway Theatre, werden seit 1947 jährlich vergeben und zählen neben dem Oscar, dem Emmy und dem Grammy zu den bedeutendsten Unterhaltungspreisen der USA. Neben den regulären Wettbewerbskategorien wurden in diesem Jahr auch Sonderpreise vergeben: André Bishop, James Lapine und Jules Fisher erhielten den Special Tony Award for Lifetime Achievement in the Theatre, während Mary-Mitchell Campbell mit dem Isabelle Stevenson Tony Award ausgezeichnet wurde.

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Getty Images Pink bei den 79. Tony Awards in der Radio City Music Hall in New York, Juni 2026

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Getty Images Caissie Levy und Joshua Henry mit ihren Tony Awards der 79. Tony Awards in der Radio City Music Hall, New York

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Getty Images John Lithgow mit seinem Tony Award für die Hauptrolle in "Giant", 79. Tony Awards in New York