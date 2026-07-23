Nach einem Jahr Liebe: Chace Crawford & Kelsey sind getrennt

Chace Crawford (41) und Kelsey Merritt (29) gehen ab sofort getrennte Wege: Nach mehr als einem Jahr Beziehung soll zwischen dem Schauspieler und dem Model Schluss sein. Das berichtet das US-Portal TMZ unter Berufung auf Insider. Demnach haben sich Chace und Kelsey vor Kurzem getrennt, ohne großen Knall, ohne Drama. Die beiden, die zuletzt immer wieder gemeinsam in Los Angeles und New York unterwegs waren, sollen die Entscheidung zusammen getroffen haben und versuchen nun, als Freunde in Kontakt zu bleiben.

Laut dem Bericht verlief das Liebes-Aus einvernehmlich. Freunde des ehemaligen Paares erklärten TMZ, dass es keinen Streit gegeben habe und beide weiterhin respektvoll miteinander umgehen. Bereits zuvor hatten sich jedoch erste Anzeichen für eine mögliche Trennung gezeigt: Gemeinsame Auftritte wurden seltener, auch auf Social Media gab es zuletzt kaum noch neue Pärchenmomente. Offizielle Statements von Chace oder Kelsey gibt es bislang nicht, auch ihre Sprecher äußerten sich auf Anfragen nicht.

Erstmals sorgte das Paar im Frühjahr 2025 für Schlagzeilen, als Kussfotos beim gemeinsamen Shopping in New York auftauchten und ihre Beziehung öffentlich machten. Kurz darauf zeigte Chace sein Liebesglück auch mit gemeinsamen Bildern im Netz und nahm Kelsey zu besonderen Anlässen mit. Im vergangenen Jahr genossen die beiden außerdem einen Luxusurlaub vor Sardinien und verbrachten Zeit mit prominenten Freunden wie Zac Efron (38) und Nina Dobrev (37) auf einer Yacht. Zu Chaces 40. Geburtstag teilten die beiden noch romantische Einblicke in ihre Beziehung – Erinnerungen an eine Liebe, die nun offenbar vorbei ist.

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Getty Images Kelsey Merritt und Chace Crawford im April 2025

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Getty Images Chace Crawford und Kelsey Merritt in der Oracle-Red-Bull-Racing-Garage vor dem Großen Preis der USA in Austin

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Instagram / keleighteller Chace Crawford, Miles Teller, Nina Dobrev, Zac Efron und Keleigh Teller im September 2025

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