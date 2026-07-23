Fan macht ihr Heiratsantrag: Zendayas Antwort amüsiert

Beim Fan-Event zu "Spider-Man: Brand New Day" in Mexiko am 20. Juli erlebte Zendaya (29) auf dem roten Teppich eine unerwartete Situation: Ein Fan in der Menge rief ihr spontan zu: "Willst du mich heiraten, bitte?" Die Schauspielerin ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen – ganz im Gegenteil. Lachend gab sie die schlagfertige Antwort: "Du bist zu spät!" Ein Video des Moments wurde auf Instagram geteilt und sorgte schnell für Begeisterung.

Mit ihrer Reaktion spielte Zendaya natürlich auf ihre Ehe mit Tom Holland (30) an. Ihr Spider-Man-Co-Star hatte die Hochzeit der beiden im Juni in einem Interview mit dem Magazin Esquire bestätigt – auf ungewöhnliche Weise: Als er gefragt wurde, ob er seiner Familie erklären musste, dass kursierende KI-generierte Hochzeitsfotos gefälscht seien, antwortete er schlicht: "Nein, weil sie alle dort waren." Weitere Details zur Hochzeit hat bisher keiner der beiden verraten, allerdings bezeichnet Tom seine Frau inzwischen offen als "Ehefrau" – etwa kürzlich im britischen Podcast "Dish", als er auf die Frage, mit welchem seiner "The Odyssey"-Co-Stars er am liebsten Urlaub in Griechenland machen würde, antwortete: "Ich glaube, meine Frau wäre da wohl ziemlich geeignet."

Dass die Hochzeit schon vor Toms Bestätigung stattgefunden hatte, deutete sich bereits Anfang des Jahres an. Zendayas langjähriger Stylist Law Roach verriet beim roten Teppich der SAG Actor Awards im März gegenüber Access Hollywood: "Die Hochzeit hat bereits stattgefunden. Sie haben sie verpasst." Kurz darauf erschien Zendaya bei den Oscars mit einem Ehering neben ihrem Verlobungsring – und trägt diesen seitdem weiterhin. Die Beziehung der beiden war im Juli 2021 öffentlich geworden, nachdem Fotos sie beim Küssen in einem Auto gezeigt hatten. Verlobt hatten sie sich über die Feiertage Ende 2024, wie eine Quelle nahe der Familie damals dem Magazin People bestätigte.

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Getty Images Zendaya beim Photocall zu "Spider-Man: Brand New Day" in Paris

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Imago Zendaya Coleman bei der New Yorker Premiere von "The Odyssey"

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Getty Images Zendaya und Tom Holland, Ehepaar