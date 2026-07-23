Heidi Klum verkauft jetzt Chips mit Brathähnchen-Geschmack

Heidi Klum (53) bringt ihre eigene Chipssorte auf den Markt – und die hat es in sich. Das Topmodel kooperiert mit dem deutschen Snackhersteller funny-frisch und entwickelte gemeinsam mit ihm eine Chips-Variante nach ihrem ganz persönlichen Geschmack: Brathähnchen. Angekündigt hat die 53-Jährige das Ganze persönlich auf der OMR, der weltweit größten Digitalmesse in Hamburg. Ab August sollen die knusprigen Tüten bundesweit in den Supermarktregalen liegen – für rund zwei Euro pro Packung.

Die Brathähnchen-Sorte ist dabei nur der Anfang. Insgesamt bringt Heidi drei verschiedene Geschmacksrichtungen auf den Markt: neben "Brathähnchen Style" auch "Glazed Ham Style" und "Hot Honey Style". Während die erste Sorte dauerhaft erhältlich sein soll, werden die beiden anderen zunächst als Aktionsware von August bis Oktober angeboten. Auf den Verpackungen finden sich QR-Codes, über die Fans für ihre Lieblingssorte abstimmen können. Die Gewinnersorte soll ab Februar 2027 fest ins Sortiment aufgenommen werden – passend zum Start der neuen Staffel von Germany's Next Topmodel. Dass ihr die Zusammenarbeit am Herzen liegt, machte Heidi auch gegenüber Bild deutlich: "Ich liebe Chips. Ich esse wirklich viele davon – ständig", erklärte sie auf dem roten Teppich vor der Oscar-Verleihung in Los Angeles.

Die Idee zur eigenen Chipssorte entstand laut Bild aus einem echten Alltagsproblem: Heidi sei nach Chips mit Hähnchen-Geschmack regelrecht süchtig, fand im Supermarkt aber einfach kein passendes Produkt. Also nahm sie es selbst in die Hand. Ihre Begeisterung für Hähnchen ist dabei keine neue Leidenschaft. Bereits 2008 schwärmte die gebürtige Bergisch Gladbacherin in einem Interview mit Talkmaster Reinhold Beckmann von ihrer deutschen Heimat und ihrem Lieblingslokal "Hähnchen Ewald", das nur etwa 20 Minuten vom elterlichen Zuhause entfernt liegt. Besonders das klassische halbe Hähnchen mit Fritten hat es ihr dort angetan.

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Getty Images Heidi Klum bei der House of Magnum Afterparty im Palais Stéphanie in Cannes, 14. Mai 2026

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Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihrem Hund Fritz am Strand

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Imago Heidi Klum beim Calzedonia Summer Club