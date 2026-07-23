Taylor Swift hält Hochzeitsfotos weiter geheim

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) geben ihren Fans weiter keinen Blick auf ihre Hochzeit preis: Wochen nach ihrer Trauung am 3. Juli im Madison Square Garden in New York warten viele noch immer auf offizielle Bilder des großen Tages. Wie Insider dem Podcast "Naughty But Nice schilderten, steckt dahinter offenbar kein Zufall. Demnach halte Taylor die Aufnahmen bewusst zurück und wolle den perfekten Zeitpunkt abpassen, um sie selbst zu veröffentlichen. Gerade weil das Paar seinen besonderen Moment so konsequent privat hält, ist das Interesse an den bislang ungesehenen Bildern besonders groß. "Taylor ist die größte Vermarkterin im Unterhaltungsbereich", erklärte eine Quelle. "Niemand versteht Vorfreude besser als sie. Sie veröffentlicht nicht einfach Inhalte – sie erschafft kulturelle Momente."

Die Musikerin soll von Anfang an entschieden haben, die Rechte an ihren Hochzeitsbildern nicht an ein einzelnes Medium zu geben. Stattdessen wolle sie die Fotos in ihrem eigenen Kosmos inszenieren, etwa im Rahmen eines größeren Projekts oder einer besonderen Veröffentlichung. Geld spiele bei dieser Entscheidung keine Rolle, heißt es. Eine Quelle verweist darauf, dass die Künstlerin zuletzt 26 Millionen Dollar (rund 22.737.210 Euro) an wohltätige Zwecke gespendet haben soll. Schon vor der Hochzeit hatten Taylor und Travis demnach mehrere Millionen an rund 20 Organisationen in Nashville, Kansas City und New York überwiesen.

Für das nötige Stillschweigen nach der Zeremonie sorgten offenbar wasserdichte Geheimhaltungsvereinbarungen: Die rund 1.000 Gäste sollen Verschwiegenheitserklärungen unterschrieben haben, bevor sie die Einladung annahmen. Kaum Details sind bislang nach außen gedrungen – eine der wenigen Ausnahmen ist Travis' Mutter Donna Kelce (73). Auch sie habe "nicht viel sagen" können, wie sie selbst einräumte, schwärmte aber dennoch: "Es war magisch, Mann. Magisch." Taylors Hochzeit mit dem NFL-Star war nicht die einzige, die zuletzt für Aufsehen sorgte: Kurz nach der Trauung heiratete ihr Ex Matty Healy (37) von The 1975 Gabbriette Bechtel – was Fans der Sängerin in den sozialen Medien in Aufruhr versetzte.

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

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Getty Images Taylor Swift beim NBA-Playoff-Spiel Knicks gegen Cavaliers in Cleveland, 23. Mai 2026

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Getty Images Taylor Swift und Donna Kelce, Januar 2025