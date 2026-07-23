Grab ihres Sohnes Rio: HealthyMandy plagen Schuldgefühle

Vier Jahre nach dem Tod ihres Sohnes Rio kämpft Mandy Brobeck (31) noch immer mit tiefen Schuldgefühlen. Die Influencerin, bekannt als HealthyMandy, wandte sich jetzt auf Instagram an ihre Follower und gewährte bewegende Einblicke in ihre Trauer. Nachdem sie und ihr Mann Oskar Ogorkiewicz, bekannt als FitnessOskar (35), den vierten Himmelsgeburtstag ihres kleinen Jungen begangen hatten, trieb sie ein Gedanke nicht los: das Grab ihres Sohnes neu zu gestalten. Also fuhr Mandy allein zum Friedhof – und machte sich ans Werk.

Auf Instagram schilderte die Influencerin offen, wie schwer ihr der Friedhofsbesuch fiel. "Ich fühle mich wie eine Versagerin. Nach Jahren fällt es uns immer noch unglaublich schwer, auf den Friedhof zu gehen", sagte sie in einem Reel. Als sie den Grabstein sah, wusste sie: Sie möchte etwas verändern. Zwei Tage später fuhr sie zurück und gestaltete das Grab komplett neu – putzte den Grabstein, legte Steine, stellte einen Ball und einen Eimer dazu. "Mit dem Ball und dem Eimer sieht es auf jeden Fall wieder etwas mehr kindlicher aus", erklärte sie. Das Filmen empfand Mandy dabei nicht als Zurschaustellen, sondern als kleine Ablenkung. Außerdem schrieb sie: "Früher habe ich immer gesagt, dass ich nicht verstehen kann, dass manche Gräber sehr zugewachsen und nicht gepflegt aussehen. Heute weiß ich, dass es einem auch oft sehr schwerfallen kann, den Friedhof zu besuchen."

Rio war im Juli 2022 zur Welt gekommen, kurz darauf wurde bei ihm das seltene IPEX-Syndrom diagnostiziert – eine schwere erbliche Autoimmunerkrankung. Nach 145 Tagen voller Hoffnung, Krankenhausaufenthalten und Behandlungen starb der kleine Junge. Den vierten Himmelsgeburtstag ihres Sohnes hatte die Familie bereits mit Blumen, Spielzeug und Seifenblasen an seinem Grab gefeiert. Mandy zieht trotz allem Kraft aus dem Weitermachen: "Da wächst man einfach mit rein. Da hat man überhaupt gar keine Wahl und muss einfach weitermachen", sagte sie auf Instagram.

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TikTok / healthy_mandy HealthyMandy, Influencerin

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Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy mit ihrem Sohn Rio

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