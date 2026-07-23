Wow: So ähnlich sieht Sunday Rose ihrer Mama Nicole Kidman

Mit einem schlichten schwarzen Kleid und einem strahlenden Lächeln sorgt Sunday Rose Kidman Urban (18) gerade für Aufsehen im Netz. Die Tochter von Schauspielerin Nicole Kidman postete Anfang der Woche auf Instagram Bilder aus ihrem Sommerurlaub in Italien – und viele Fans staunten nicht schlecht: Die Ähnlichkeit zwischen Mutter und Tochter ist verblüffend. Auf dem Foto posiert Sunday Rose neben ihrer Cousine Sybella Hawley, der Tochter von Nicoles Schwester Antonia Kidman. Ihre einst blonde Mähne trägt sie inzwischen als dunkle Wellen, doch die Züge erinnern stark an ihre berühmte Mutter.

Neben den Fotos mit Sybella teilte Sunday Rose auch Aufnahmen vom türkisblauen Meer, köstlichem Essen und einem Sternenhimmel von einem Balkon aus. Die junge Frau, die sich inzwischen für eine Karriere im Modeln und in der Filmbranche interessiert, sprach kürzlich in einem Interview mit Elle Australia offen über den Einfluss ihrer Mutter auf ihren Lebensweg. "Meine Mum ist jemand, der immer so kreativ war, und meine größte Inspiration im Leben. Sie ist ein zentraler Teil von allem, was ich tue", schwärmte sie. Besuche an den Filmsets ihrer Mutter hätten ihr schon früh Lust auf die Branche gemacht.

Die enge Bindung zwischen Nicole und Sunday Rose ist besonders in den letzten Jahren gewachsen – vor allem angesichts der Trennung der Schauspielerin von Keith Urban (58) nach fast 20 Jahren Ehe. Laut einem Bericht der Daily Mail soll Sunday Rose den Kontakt zu ihrem Vater sogar abgebrochen haben, nachdem sie sich geweigert habe, seine mutmaßliche neue Freundin Karley Scott Collins kennenzulernen. Ein Insider berichtete dem Klatschkolumnisten Rob Shuter, dass auch Sundays jüngere Schwester Faith Margaret (15) aktuell wenig Interesse daran habe, die neue Frau an der Seite ihres Vaters zu treffen: "Die Mädchen sind momentan wirklich auf Mama fokussiert. Sie passen sich an alle Veränderungen an und wollen ihren Raum schützen." Keith soll laut dem Bericht allerdings versuchen, seine eigene Situation mit den Bedürfnissen seiner Töchter in Einklang zu bringen.

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Getty Images Sunday Rose Kidman Urban und Nicole Kidman bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Instagram / sundayrose Sunday Rose Kidman Urban postet Eindrücke aus ihrem Urlaub mit ihrer Cousine Sybella Hawley, Juli 2026.

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Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, April 2024

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