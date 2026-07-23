"Herz zerrissen": Anna Heiser bangt weiter um Tochter Alina

Anna Heiser (36) durchlebt gerade schwere Stunden mit ihrer kleinen Tochter: Die Reality-TV-Bekanntheit ist seit vergangenem Donnerstag mit Alina in einer Klinik in Polen. Die Dreijährige wird weiterhin engmaschig überwacht, obwohl es ihr laut Anna inzwischen besser geht. Auf Instagram meldete sich die zweifache Mutter nun sichtlich erschöpft bei ihren Followern und ließ durchblicken, wie belastend die vergangenen Tage für sie gewesen sind. Mit einem wortkargen Selfie-Video und bewegenden Zeilen machte sie deutlich, wie sehr sie der Klinikalltag und die Sorge um ihr Kind mitnehmen.

Statt vieler Worte setzte Anna in ihrem Beitrag auf kurze, sehr persönliche Aussagen. In den Untertiteln schrieb sie: "Im Leben kann man vieles vergleichen: Erfolg. Gehalt. Alter. Doch es gibt Dinge, für die es keinen Maßstab gibt: Glück. Schmerz. Angst. Trauer. Dass es jemandem schlechter geht, macht deine Gefühle nicht weniger wichtig." Noch konkreter wurde sie in ihrem Kommentar zu dem Clip. Dort erklärte die Influencerin, dass der Tag sie emotional an ihre Grenzen gebracht habe. Besonders schlimm sei für sie der Moment gewesen, als Alina erneut ein Zugang gelegt werden musste. "Heute war ein emotional erschöpfender Tag. Alina geht es zwar viel besser, trotzdem muss sie noch bis Mittwoch im Krankenhaus bleiben. Es hat mir das Herz zerrissen, sie festhalten zu müssen, damit ihr der Zugang zum dritten Mal neu gelegt werden konnte", schrieb Anna. Woran Alina genau leidet, verrät die Reality-TV-Bekanntheit bislang nicht, obwohl es inzwischen offenbar eine Diagnose gibt.

Schon in den vergangenen Tagen hatte Anna offen gezeigt, wie sehr sie und ihr Mann Gerald (41) die Trennung im Klinikalltag belastet, wenn sie sich nur kurz bei der Kinderübergabe sehen. Nun wird noch deutlicher, wie nah ihr die Hilflosigkeit rund um Alinas Behandlung geht. Dass die Dreijährige inzwischen stabil ist, verschafft der Familie zwar etwas Luft, doch bleibt die Ungewissheit, wie es nach der Entlassung weitergeht und welche Nachsorge nötig sein wird. "Ich weiß auch, dass viele Familien gerade viel Schlimmeres durchmachen. Trotzdem konnte ich heute meine Tränen nicht mehr zurückhalten", gestand sie in ihrem Posting. Für Anna ist die aktuelle Situation ein Balanceakt zwischen öffentlicher Anteilnahme und dem Schutz der Privatsphäre ihrer Kinder – und sie macht klar, dass es Bereiche gibt, die sie vorerst nur innerhalb der Familie behalten möchte. Wie es nach dem Klinikaufenthalt weitergeht, ließ Anna bislang offen.

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Instagram / annaheiser Anna Heiser in ihrer Instagram-Story, Mai 2026

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Instagram / annaheiser Anna Heiser mit ihrer Tochter Alina, Mai 2026

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Instagram / annaheiser Anna Heiser, TV-Star