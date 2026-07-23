Gehungert: "Sex and the City"-Star Jason Lewis war obdachlos

Jason Lewis kennt es, ganz unten zu sein. Bevor der US-amerikanische Schauspieler als Smith Jerrod in Sex and the City weltweit bekannt wurde, kämpfte er sich durch eine harte Zeit in Paris. Im Podcast "Are You a Charlotte?" seiner Schauspielkollegin Kristin Davis (61) sprach er jetzt offen über die schwierigen Anfänge seiner Karriere: "Ich habe eine Zeit lang gehungert", gestand er darin. Als 21-Jähriger war Jason 1993 nach Frankreich gezogen, um als Model durchzustarten – doch der Einstieg verlief alles andere als glamourös.

Die Not zwang ihn damals sogar zu Diebstählen. Wie er im Podcast schilderte, suchte er sich Bäckereien aus, aus denen er Baguettes stahl. Danach setzte er sich in ein Straßencafé und aß das Brot mit Senf. "Viele meiner Mahlzeiten waren Senfbrot-Sandwiches", erzählte er Kristin. Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: "Es war aber leicht, schlank zu bleiben." Doch nicht nur das Essen war ein Problem – Jason schlief damals auch auf dem Boden. Diese harte Phase in der französischen Hauptstadt dauerte nach eigener Aussage rund sechs Monate.

Heute hat sich das Leben des Schauspielers grundlegend verändert. Seinen großen Durchbruch feierte er 2003 in der sechsten und letzten Staffel von "Sex and the City", wo er als Samantha Jones' Freund Smith Jerrod zu sehen war. Auch in den beiden Kinofilmen zur Serie spielte er mit. In jüngerer Vergangenheit trat Jason 2022 in der US-Tanzshow Dancing with the Stars auf, zog sich danach jedoch weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Wie er zuletzt verriet, lebt er seit drei Jahren in Costa Rica – und arbeitet dort an einer neunteiligen Fantasy-Reihe, die noch auf ihre Veröffentlichung wartet.

Anzeige Anzeige

Instagram / jasonleelewis Jason Lewis, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Kristin Davis beim Fototermin zu "And Just Like That..." in Paris vor dem Eiffelturm, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Lewis und Liz Godwin bei der Mercedes‑Benz Academy Awards Viewing Party in Los Angeles, März 2022

Anzeige