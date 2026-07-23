Zum 15. Todestag: Eltern von Amy Winehouse besuchen ihr Grab

Amy Winehouse (†27) wird auch 15 Jahre nach ihrem Tod nicht vergessen: Am 23. Juli, Amys Todestag, besuchten ihre Eltern Janis und Mitch Winehouse (75) ihr Grab in London und gedachten der verstorbenen Sängerin in aller Stille. Fotos, die Daily Mail veröffentlichte, zeigen, wie die beiden Blumen niederlegen, bereits vorhandene Gestecke ordnen und am Grabstein ihrer Tochter verweilen, deren unverwechselbare Stimme eine ganze Generation verzaubert hat.

Amy starb am 23. Juli 2011 im Alter von 27 Jahren und gilt bis heute als eine der prägendsten Künstlerinnen ihrer Generation. Mit Songs wie "Rehab" und "Back to Black" wurde sie international berühmt. Noch immer wird ihre Musik gestreamt, gespielt und von vielen Hörern neu entdeckt. Der stille Besuch ihrer Eltern machte an diesem besonderen Jahrestag deutlich, wie eng die Erinnerung an Amy innerhalb der Familie geblieben ist. Aber auch bei ihren Fans ist die Sängerin unvergessen. Während Amys Eltern in der Ruhe des Friedhofs trauerten, dachten Fans rund um den Globus mit eigenen Gesten an Amy, hörten ihre Songs, teilten Erinnerungen und posteten emotionale Botschaften in den sozialen Netzwerken. Die weltweite Anteilnahme zeigt, dass die Sängerin auch lange nach ihrem Tod nichts von ihrer Strahlkraft verloren hat.

Auch in den vergangenen Monaten stand Amys Name immer wieder im Fokus. Zuletzt ging es dabei um ihren Nachlass: Mitch hatte vor dem Londoner High Court in einem Rechtsstreit gegen zwei enge frühere Freundinnen seiner Tochter eine Niederlage erlitten. Dabei stand die Frage im Raum, ob persönliche Gegenstände der Sängerin unrechtmäßig versteigert worden waren. Am heutigen Todestag rückte jedoch nicht der juristische Streit in den Mittelpunkt, sondern das Private: die stille Geste ihrer Eltern am Grab und die bleibende Erinnerung an eine Tochter, die für ihre Familie unvergessen ist.

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Getty Images Amy Winehouse und ihre Mutter Janis im Februar 2008

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Peter Macdiarmid Mitch und Amy Winehouse bei den Grammy Awards 2008

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Dave J Hogan Mitch und Janis Winehouse mit einer Skulptur ihrer Tochter Amy in London

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