Kesha kämpft vergeblich mit süßem Waschbär in ihrem Haus

Während ihrer laufenden Freedom Tour hatte Sängerin Kesha (39) eine ungebetene Begegnung mit einem pelzigen Einbrecher. Die "Tik Tok"-Interpretin filmte am Montag, wie ein Waschbär durch ein offenes Fenster in ihr Zuhause lugte und offenbar überlegte, ob er hereinklettern sollte. Die Videos teilte sie prompt via Instagram – und sorgte damit für reichlich Belustigung bei ihren Fans. Zwischen Schrecken und Schmunzeln bat sie das Tier immer wieder zu gehen, konnte sich aber nicht verkneifen, es auch "sehr süß" zu nennen.

Das Tier zeigte sich von Keshas Überredungsversuchen wenig beeindruckt. "Sir, nein ... keine Waschbären im Haus", sagte sie in sanftem Ton zu dem Tier, bevor sie es mehrfach aufforderte, zu verschwinden. Als der Waschbär schließlich tatsächlich anfing, durch das Fenster zu klettern, wurde sie etwas bestimmter: "Hey, verschwinde! Raus aus dem Haus!" und "Ich bin gruselig. Geh weg!" Doch auch das half nichts. Am Ende schloss die Musikerin, die während ihrer Bühnenperformances alles gibt, kurzerhand die Tür und gab auf – mit den Worten: "Nun, zieh einfach ein."

Keshas tierische Begegnung fällt in eine Zeit, in der Waschbären im Netz gerade für besonders viel Aufmerksamkeit sorgen. Kurz zuvor war ein Waschbär mit dem Spitznamen Jimothy laut People viral gegangen – ein Tier mit einer Wirbelsäulendeformität, dessen Video von einer Bewohnerin aus Seattle mehr als fünf Millionen Aufrufe sammelte. Kesha selbst ist gerade auf großer Tour: Ihre Freedom Tour läuft bereits seit Mai und wird noch bis Ende August fortgesetzt. Zuletzt veröffentlichte die Grammy-nominierte Künstlerin im Mai ihre neue Single "Origami", mit der sie Freiheit und Selbstliebe feiert.

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Getty Images Kesha, Sängerin, Februar 2026

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Getty Images Kesha bei den 68. Grammy Awards im Crypto.com Arena, Los Angeles, 1. Februar 2026

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Getty Images Kesha bei "Kesha: The Freedom Tour" im Kia Forum in Inglewood, 24. Mai 2026