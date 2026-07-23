Nach MJs Tod rückt der Kardashian-Clan enger zusammen

Die Kardashian-Jenner-Familie steht nach dem Tod von Mary Jo Campbell (†91) zusammen. Die geliebte Familienmatriarchin, die auch liebevoll "MJ" genannt wurde, war am 16. Juli im Alter von 91 Jahren gestorben. Wie People unter Berufung auf eine Insider-Quelle berichtet, sind Kris Jenner (70) und ihre Kinder "am Boden zerstört". MJ wurde innerhalb der Familie als emotionales Zentrum und große Inspiration angesehen. Besonders schwer wiegt der Verlust für Kim Kardashian (45), die ihrer Großmutter sehr nahe stand. In dieser Trauerzeit soll sie sich vor allem auf ihren Freund Lewis Hamilton (41) stützen, der laut der Quelle "fürsorglich und einfühlsam" an ihrer Seite sei.

MJs Einfluss auf die Familie war dabei weit mehr als nur emotional. Laut dem Insider hatte sie viele Jahre lang eine Kinderboutique geführt und Kris sowie ihren Töchtern so wichtige unternehmerische Werte mitgegeben. "Kris ist überzeugt, dass MJ der Grund dafür ist, dass sie und die Mädchen so viele unschätzbare Lektionen gelernt haben", zitiert People die Quelle. Neben dem Unternehmergeist sei es vor allem MJs trockener, sarkastischer Humor gewesen, der sie ausgezeichnet und die Familie durch schwierige Zeiten getragen habe. Khloé (42) Kardashian denkt laut der Quelle bereits darüber nach, MJs Vermächtnis mit einer Podcastfolge gemeinsam mit Kris und ihren Schwestern zu ehren. Kendall (30) und Kylie Jenner (28) bezeichnen MJ dem Bericht zufolge als "das Rückgrat der Familie". Eine private Gedenkfeier ist geplant.

Kris hatte auf Instagram emotionale Worte über ihre Mutter gefunden: "Meine Mutter war das Herz unserer Familie. Sie hat mir alles beigebracht, was wirklich zählt", schrieb sie. Und weiter: "Wenn ich meine Kinder und Enkelkinder anschaue, werde ich für immer Teile von dir in uns allen sehen." Abseits dieser bewegenden Worte hatte Kim in den sozialen Medien Urlaubsfotos geteilt, die für viele Fans Unverständnis auslösten: Bilder von ihr und Khloé auf einem Boot sowie von ihr und Kendall beim Tequilatrinken sorgten kurz nach MJs Tod für einen Shitstorm. Nun zeichnet People ein anderes Bild der Kardashian-Jenner-Familie – das einer Gemeinschaft, die in ihrem Schmerz füreinander da ist.

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Instagram / kimkardashian Kris Jenner, Oma MJ Shannon und Kim Kardashian (v.l.n.r.)

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