Nach KDRAS: Auf diese TV-Formate hat Sandy Fähse Lust

Sandy Fähse (41) ist wieder da – und will mehr! Nachdem der Schauspieler bei Kampf der Realityallstars sein TV-Comeback gefeiert hatte und zuvor mehrere Jahre in keinem Format mehr zu sehen war, hat er offenbar Feuer gefangen. Im Promiflash-Interview verriet er jetzt, welche Sendungen ihn reizen würden: "Ich hätte Bock auf mehr. Ich finde The 50 interessant. #couplechallenge, Die Verräter – Vertraue Niemandem, 'The Hunt'. Es gibt coole Sachen. Auf jeden Fall, wo ich mir das vorstellen könnte."

Nicht jedes Format kommt für Sandy aber infrage. Anfragen für Sendungen wie Prominent getrennt oder "Promi büßen" hat der Schauspieler in der Vergangenheit abgelehnt. "Es muss immer passen. Ich wurde ja auch schon zu vielen Formaten angefragt, wie 'Prominent getrennt' oder Das große Promi-Büßen. Das habe ich irgendwie nicht so ganz gefühlt, muss ich ehrlich zugeben, und hab das immer wieder abgelehnt", erklärte er im Interview. Sein großes Ziel steht dabei schon fest: "Ich hätte Bock auf mehr. Ich hab Bock auf die Erfahrung. Ich finde das ganze Game witzig. Ich glaube, ich kann da ein bisschen was reißen und würde ganz gern eine Show vielleicht mal irgendwann gewinnen, so lange würde ich es probieren."

Sandy Fähse ist vielen TV-Zuschauern als Schauspieler bekannt, hat sich aber in den vergangenen Jahren auch als Social-Media-Star und Unternehmer einen Namen gemacht. Mit seinem Auftritt bei "Kampf der Realityallstars" meldete sich der 41-Jährige nun eindrucksvoll auf dem Bildschirm zurück – und macht damit deutlich, dass er dem Realityfernsehen noch lange nicht den Rücken kehren möchte.

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Imago Sandy Fähse beim Kino-Preview von "Kampf der RealityAllstars" am 08.04.2026 in Köln

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Getty Images Sandy Fähse bei der Jack & Jones Show während der About YOU Fashion Week 2021 in Berlin

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ActionPress/Bieber, Tamara Sandy Fähse, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2020