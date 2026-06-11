Zehnter: Ist Sandy Fähse mit seinem KDRAS-Platz zufrieden?

Sandy Fähse (41) ist in der aktuellen Staffel von Kampf der Realitystars ausgeschieden – und das kurz vor dem Halbfinale, während Sam Dylan (35) die Staffel am Ende für sich gewinnen konnte. Der Schauspieler belegte damit den zehnten Platz, was für viele Fans enttäuschend wirken mag. Im Promiflash-Interview macht Sandy jedoch deutlich, dass er mit seinem Abschneiden vollkommen im Reinen ist. Für ihn fühlte sich die Teilnahme an der Show ohnehin wie ein frischer Start an: "Für mich war es ja sozusagen ein Reboot. Ein Comeback, kann man es auch nennen. Wieder zurück in die Bubble. Ich war ja lange weg."

Neben dem Wiedereinstieg in die Realitywelt beschreibt Sandy die Dreharbeiten als aufregend, aber auch turbulent. Die Zeit in der Show sei "mega interessant" gewesen, aber auch von Chaos geprägt, wie er im Interview betont. Für Gesprächsstoff sorgte außerdem sein Abgang: Der Realitystar empfahl seinen Mitstreitern, bei Bedarf professionelle Hilfe aufzusuchen. "Ehrlich gesagt, zum Schluss hatte ich ja so ein bisschen den bösen Abgang. Hab gesagt, ihr sollt alle vielleicht mal, wenn ihr es braucht, einen Therapeuten aufsuchen", erklärt er. Sandy stellt klar, dass er diesen Satz nicht verletzend meinte, sondern als Hinweis, wie hilfreich es sein könne, sich eine neutrale Person zum Reden zu suchen: "Das meine ich gar nicht böse, weil es ist ja so, dass wir Menschen auch einfach manchmal zu viel Infos sammeln. Die muss man ein bisschen waschen."

Trotz seines frühen Exits zeigt Sandy eine gelassene Haltung gegenüber dem Spielverlauf. "Natürlich verstehe ich das, dass das ein Spiel ist. Und irgendwann muss man gehen. Ich hab es leider nicht geschafft. Ich bin mit dem Platz zehn aber vollkommen zufrieden", so der 41-Jährige. Sandy wurde einem breiten Publikum vor allem durch seine Rolle in der RTLZWEI-Serie Berlin - Tag & Nacht bekannt, in der er mehrere Jahre lang den Charakter Leon Hoffmann spielte.

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Imago Sandy Fähse beim Kino-Preview von "Kampf der RealityAllstars" am 08.04.2026 in Köln

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