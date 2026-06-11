Gönnt Sandy Fähse Sam den "Kampf der RealityAllstars"-Sieg?

Bei Kampf der RealityAllstars hat Sam Dylan (35) den Sieg und damit ein Preisgeld von 40.000 Euro eingeheimst. Für Sandy Fähse (41) hingegen war das Format bereits früher vorbei: Der Schauspieler landete auf dem zehnten Platz. Gegenüber Promiflash äußerte sich Sandy nun dazu, wie er zu Sams Triumph steht – und seine Antwort fällt überraschend warmherzig aus.

"Ich habe es Cecilia gewünscht. Ich freue mich aber auch, dass Sam gewonnen hat", erklärte er. Besonders ein bestimmtes Spielchen hat beim Schauspieler einen bleibenden Eindruck hinterlassen. In dem Spiel namens "Bye Bye Island" hatte Sam die Möglichkeit, Konkurrentin Georgina Fleur (36) aus der Show zu werfen – und verzichtete darauf. "Der hat gegen Georgina einmal Karma ausgespielt, war ehrlich, hat sie nicht herausgeschmissen", erklärte Sandy. Diese Entscheidung sei Sam letztlich zugutegekommen: "Das hat er zurückbekommen. Das freut mich für ihn. Und er ist auf jeden Fall ein verdienter Gewinner."

Im Finale sorgte Sam aber nicht nur mit seinem Sieg für Gesprächsstoff, sondern auch mit einer überraschend großzügigen Ansage: "Es ist zwar nicht viel, aber ich möchte jedem von euch 2.000 Euro abgeben. Das ist auch eure Staffel." Damit bekamen Kate Merlan (39) und Sarah Knappik (39) sowie die anderen Finalteilnehmer am Ende immerhin einen kleinen Trostpreis aus Sams Gewinn.

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Collage: Imago, Imago Collage: Sandy Fähse und Sam Dylan

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RTLZWEI Arabella Kiesbauer und Sandy Fähse bei KDRAS

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RTLZWEI Sandy Fähse, Cecilia Asoro und Kate Merlan bei "Kampf der RealityAllstars" 2026