Firma hatte "kleinen Absturz": Sandy Fähse war in Therapie

Sandy Fähse (41) hat sich beim Event von Hej Mates im Rahmen der Berliner Fashion Week überraschend offen gezeigt. Im Gespräch mit Promiflash gewährte der Schauspieler und Unternehmer tiefe Einblicke in seine Gefühlswelt – und sprach dabei auch über eine schwierige Phase in seinem Leben. Vor zwei Jahren befand sich sein Unternehmen YouRise in einer Krise, was ihn letztlich in die Therapie trieb. "Ich war ja vor zwei Jahren in Therapie, weil meine Firma da mal kurz einen kleinen Absturz hatte. Ich musste mein Personal ändern. Und dann habe ich mich entschieden, aufzuhören, ständig Helfersyndrom auszuüben, sondern mich selber wieder zu positionieren", erklärte er.

Die YouRise GmbH hatte Sandy im Jahr 2017 gegründet. Während er anfangs selbst als Manager tätig war, hat er diese Rolle inzwischen aufgegeben und konzentriert sich nun auf die Kundenbetreuung und die Buchung von Talenten. "Ich kümmere mich nur noch um Kunden und buche Talents ein, die zu den Parametern, die wir brauchen, passen – das gefällt mir sehr gut. Ich mag Zahlen, ich mag Verträge und ich sorge dafür, dass der Content richtig viral geht", so Sandy. Parallel dazu war er auch vor der Kamera aktiv und erhielt seitdem neue TV-Anfragen. Eine Rückkehr ins Fernsehen schließt er nicht aus – allerdings nicht zu seinem ehemaligen Arbeitgeber. "Ich werde wahrscheinlich noch mal ins Fernsehen zurückkommen, aber nicht bei Berlin – Tag & Nacht", verriet er.

Auch privat zog Sandy eine klare Linie. Beim selben Event verriet er Promiflash, dass er wieder Single ist. Seine Freundin habe ihn nach mehreren gemeinsamen Jahren verlassen. Trotzdem winkte er bei Datingshows ab. Flirt-Formate seien für ihn aktuell kein Thema, auch wenn ihn Abenteuer- und Actionshows weiterhin reizen würden. Das Liebes-Aus sei dabei nicht im Streit eskaliert, sondern eher eine nüchterne Entscheidung gewesen. "Ich sage mal so: Wir haben uns rational getrennt, da unsere beruflichen Wege gerade kollidieren und ihr Job zu meinem Job, den ich jetzt wieder ausüben möchte, nicht mehr passt", erklärte Sandy.

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Getty Images Sandy Fähse bei der Jack & Jones Show während der About YOU Fashion Week 2021 in Berlin

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RTLZWEI Arabella Kiesbauer und Sandy Fähse bei KDRAS

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Imago Sandy Fähse beim Kino-Preview von "Kampf der RealityAllstars" am 08.04.2026 in Köln