Sandy Fähse fordert Maurice Dziwak für Fame Fighting raus

Der Reality-Zoff geht in die nächste Runde! Schauspieler Sandy Fähse (41) hat Realitystar Maurice Dziwak (27) jetzt im Promiflash-Interview öffentlich zum Kampf bei Fame Fighting herausgefordert. Die beiden kennen sich aus der Reality-TV-Show Kampf der RealityAllstars, wo sie regelmäßig aneinandergeraten waren. Offenbar sind die Differenzen bis heute nicht aus der Welt. Sandy macht deutlich, dass er heiß auf einen Fight im Ring mit Maurice ist – sofern dieser sich auch traut, anzunehmen.

Dabei lässt Sandy kein gutes Haar an seinem möglichen Kontrahenten. "Er hat ja immer eine große Schnauze und läuft dann ganz schnell weg. Er ist eigentlich ein Chihuahua – was eigentlich auch nicht passt, weil die sind ja süß. Eher so ein Faultier", stichelt er im Promiflash-Interview. Für den Fall, dass Maurice und Veranstalter Eugen Lopez zustimmen, ist Sandy bereit: "Ich hätte Bock. Wenn Eugen sagt: 'Let's go', und Maurice das auch sagt, dann würde ich dabei sein." Auch seinen persönlichen Antrieb erklärt er: "Ich hätte Lust, mit meinen 42 mich noch mal sportlich zu beweisen und dafür zu trainieren."

Für Sandy wäre der Kampf ein echtes Novum. "Ich habe noch nie Boxen vorher absolviert oder probiert. Klar, schon mal den Boxsack gehauen, aber richtig trainiert nicht. Das ist ein harter Sport. Und ich hätte Lust. Warum nicht? Man wird ja auch nicht jünger", verrät er gegenüber Promiflash. Sandy und Maurice sind beide in der Reality-TV-Welt bekannte Gesichter – ihre anhaltende Rivalität dürfte die Fans der Szene jedenfalls in Atem halten.

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Imago Sandy Fähse beim Kino-Preview von "Kampf der RealityAllstars" am 08.04.2026 in Köln

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Imago Maurice Dziwak bei der Premiere von "The 50" Staffel 3 im Cinedom Köln, 05.03.2026

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