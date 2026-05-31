Das war die schlimmste Drohung, die Anne Wünsche je erhielt

Anne Wünsche (34) ist nicht nur eine der bekanntesten deutschen Influencerinnen, sondern auch regelmäßig Ziel von Hass im Netz. In einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, spricht der Social-Media-Star jetzt offen über Hassnachrichten und Drohungen, die sie über die Jahre erhalten hat – und enthüllt dabei die schlimmste Erfahrung, die sie in diesem Zusammenhang je machen musste. Was sie dabei am meisten mitgenommen habe, seien nicht Angriffe gegen ihre eigene Person gewesen, sondern Nachrichten, die direkt gegen ihre Kinder gerichtet waren.

"Das Schlimmste, was ich bisher lesen musste, war direkt gegen meine Kinder gerichtet – dass man sie tot sehen wollen würde", schildert Anne in der Mitteilung. Etwa im Jahr 2020 habe sie diese verstörende Nachricht auf Instagram erhalten. So etwas zu lesen, belastete die dreifache Mutter offenbar so sehr, dass sie sich letztendlich dazu gezwungen gesehen habe, ihre Tochter Miley für einige Tage aus der Schule zu nehmen.

Inzwischen hat sich die Stimmung für sie im Netz spürbar verändert. Seit sie auf TikTok aktiv ist, erlebe sie die Reaktionen ihres Publikums als "viel entspannter und positiver", wie sie erklärt. Anne ist Mutter von drei Kindern und zählt zu den bekanntesten Influencerinnen im deutschsprachigen Raum. Bevor sie ihre Karriere in den sozialen Medien startete, war sie als Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin einem breiten Publikum bekannt geworden.

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihre drei Kinder, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, Oktober 2025