Anne Wünsche fürchtet, Meilensteine ihrer Kids zu verpassen

Seit ihrem Umzug auf Mallorca kämpft Anne Wünsche (34) mit einer ganz neuen Lebenssituation: Zwei ihrer drei Kinder, der dreijährige Sávio und die zehnjährige Juna, leben weiterhin in Deutschland bei ihren jeweiligen Vätern. Die Influencerin pendelt regelmäßig zwischen der Insel und ihrer alten Heimat Berlin, um so nah wie möglich an ihren Kindern zu bleiben. Promiflash wollte von Anne wissen, ob sie folgende Frage beängstigt: Was passiert, wenn sie wichtige Momente im Leben ihrer Kleinen verpasst?

Anne sprach offen über ihre Gedanken. "Ja, natürlich. Es gibt viele Tage, an denen ich darüber nachdenke", gibt sie zu. Sie berichtet von einer Zeit Ende 2025, in der sie viel geweint habe und am Boden zerstört gewesen sei. "Mittlerweile versuche ich, das Beste daraus zu machen. Diese Situation ist absolut neu für mich, aber ich weiß, dass es den Kindern gut geht. Sie haben keine schlechten Väter und ich denke, es wird sich sicher noch ein bisschen was mit der Zeit verändern", so die Erotik-Influencerin im Promiflash-Interview. Trotz der räumlichen Distanz zu ihren Kindern versucht sie also, zuversichtlich zu bleiben und ihren neuen Alltag so gut es geht zu gestalten.

Trotz der Distanz reißt der Kontakt zu Juna und Sávio aber nicht ab. Anne erklärte im Gespräch mit Promiflash, dass sie mit Juna vor allem über WhatsApp schreibt. "Mit Juna stehe ich über WhatsApp in Kontakt und hole sie kommenden Freitag, übers Wochenende, zu mir. Dafür fliege ich extra zurück nach Berlin", berichtete sie uns Mitte der Woche. Zu Sávio läuft vieles über Karim: "Mit ihm stehe ich nicht im direkten Kontakt, aber dafür fast täglich über den Papa. Wir sind da im sehr guten Austausch und schicken uns gegenseitig viele News, Bilder und Videos vom Kleinen."

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihre drei Kinder, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, November 2025