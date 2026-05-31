Anne Wünsche wird durch Kritik von anderen Promis gepusht

Anne Wünsche (34) lässt sich von Kritik an ihrem OnlyFans-Account offenbar nicht aus der Ruhe bringen – ganz im Gegenteil. In einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, erklärt die Influencerin, wie sie mit öffentlichem Gegenwind umgeht. Dass bekannte Persönlichkeiten wie Oliver Pocher (48) ihrem Content gegenüber negativ eingestellt sind, stört die Social-Media-Bekanntheit demnach nicht. Stattdessen sieht sie solche Kritik als willkommenen Schub für ihre Reichweite.

In der Mitteilung gibt Anne offen zu, dass sie längst aufgehört hätte, wenn die Anfeindungen sie wirklich treffen würden. "Wenn es mich ernsthaft stören würde, würde ich aufhören oder wenigstens nichts mehr öffentlich posten – aber mir ist es egal, ob jemand wie Oliver Pocher es blöd findet, was ich mache", erklärt sie. Die Kritiker seien kein Teil ihres Lebens, sie kein Teil von deren. Doch genau das nutzt sie für sich: "Aber es bringt mir Sichtbarkeit, also sollen sie gern weiter über mich reden." Und auch in den Kommentarspalten sieht die Influencerin nur Vorteile. "Auch Hate und Kritik in den Kommentaren pushen den Algorithmus. Also los – kritisiert mich öffentlich", fordert sie ihre Kritiker demnach direkt heraus.

Anne ist Mutter von drei Kindern und hat sich über die Jahre eine große Community in den sozialen Medien aufgebaut. Bekannt wurde sie als Schauspielerin bei Berlin - Tag & Nacht, bevor sie sich als Influencerin etablierte. Auf Plattformen wie Instagram teilt sie regelmäßig Einblicke in ihren Alltag und ihr Leben mit ihrer Familie.

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, November 2025

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Imago Oliver Pocher lächelt, November 2025

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Imago Anne Wünsche auf der Venus 2025 in Berlin