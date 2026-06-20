"Baddie in Balance": Das isst Emma Fernlund an einem Tag

Emma Fernlund (25) macht seit Monaten Schlagzeilen mit ihren körperlichen Veränderungen. Nun gibt sie auf Instagram erneut Einblick in ihre Ernährung. Dieses Mal zeigt sie, dass gesundes Essen nicht gleichbedeutend ist mit Perfektion. Die Reality-Beauty, die offen zu ihren Beauty-OPs steht, teilt in einem Video ihren kompletten Food-Tag und beschreibt sich darin selbst als "Baddie in Balance". Ihr Motto: Statt auf strikte Diätregeln zu setzen, geht es ihr mittlerweile darum, öfter gute Entscheidungen zu treffen als schlechte – Snickers-Eis am Kiosk inklusive.

Ihr Tag startet ganz routiniert mit Ölziehen, gefolgt von einem Eiskaffee. Diesmal greift sie dabei zu einer neuen Milchalternative: "Ich habe heute mal statt Sojamilch oder Mandelmilch eine Bananenmilch ausprobiert", erklärt Emma, die stark abgenommen hat, im Video. Dazu gibt es einen bunten Teller mit Oliven, Ei, Roter Beete, Feta, Tomaten und grüner Paprika. Am Nachmittag lässt sie sich dann ein Snickers-Eis nicht entgehen, bevor sie abends einen griechischen Salat mit Fleischbällchen zubereitet und den Tag mit Proteinpudding und frischen Erdbeeren ausklingen lässt. In der Beschreibung zu ihrem Post bringt Emma ihre Philosophie auf den Punkt: "Eine Baddie in Balance versucht nicht, perfekt zu sein. Sie versucht einfach, öfter gute Entscheidungen zu treffen als schlechte."

Emma, die in der neuen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen sein wird, hat sich in den vergangenen Jahren als Realitystar und Socialmedia-Persönlichkeit eine treue Community aufgebaut. Vielen Trash-Fans dürfte sie wegen ihrer turbulenten Ex-Beziehung mit Umut Tekin (29), die vor allem in der Show Das Sommerhaus der Stars für negative Schlagzeilen sorgte, bekannt sein. Auf ihren Kanälen teilt sie regelmäßig Einblicke in ihren Alltag – darunter auch Themen rund um Ernährung und Wohlbefinden. Mit ihrer "Baddie in Balance"-Message spricht sie eine Haltung an, die Ausgewogenheit statt Verzicht in den Vordergrund stellt. Doch das war nicht immer so. Noch vor einem Jahr erntete sie heftige Kritik für ihre Ernährungstipps.

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Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, März 2026

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Instagram / emmashealth_ Vorher-Nachher-Bild von Emma Fernlund nach ihrem Wasserfasten

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Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Emma Fernlund und Umut Tekin bei den Reality Awards 2024