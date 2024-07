35 Kilo ade: Emma Fernlund ist dankbar für persönliche Reise

Emma Fernlund hat eine beeindruckende persönliche Verwandlung durchgemacht und dabei auch 35 Kilogramm abgenommen. In einem emotionalen Post auf Instagram blickt sie auf ihr altes Ich zurück und reflektiert: "Ich lebe jetzt das Leben, von dem die Emma damals immer geträumt hat." Dabei gehe es ihr aber nicht nur um ihr Gewicht. "Ich arbeite in meinem Traumberuf, wo ich jeden Tag aufs Neue kreativ sein darf und das mit so vielen von euch teilen kann. Ich habe meinen Traummann an meiner Seite, ich bin gesund, ich habe meinen Traumhund und mein Verhältnis zu meiner Familie ist gut", führt die Temptation Island V.I.P.-Verführerin aus.

Und obwohl sie mittlerweile alles habe, was sie sich gewünscht hat, erwische sie sich selbst dabei, unzufrieden zu sein. Das möchte Emma ändern und betont dies in ihrem Beitrag: "Fakt ist, dass man sich wirklich öfter auf das besinnen sollte, was man alles schon geschafft hat und zu welchem tollen Menschen man sich tagtäglich weiterentwickeln darf, statt immer nur das Negative zu sehen." Dabei habe sie gelernt, gut mit ihrem Körper und ihrer Gesundheit umzugehen, was ihr Selbstwertgefühl enorm gesteigert hat.

Neben ihrer beeindruckenden Abnahme und der damit einhergehenden Transformation ihrer Selbst zeigt sich Emma besonders dankbar und stolz auf ihre engagierte Community. Sie wendet sich direkt an ihre Follower und dankt ihnen für die tägliche Unterstützung. Dies sei ein wichtiger Teil ihres Erfolgs. Einem breiteren Publikum bekannt wurde die Blondine durch ihre Teilnahme an der Show "Temptation Island V.I.P.". Dort lernte sie den vergebenen Umut Tekin (27) kennen. Sie verliebten sich und sorgten für großes Drama während der Ausstrahlung. Denn Umut ging seiner damaligen Partnerin Jana-Maria Herz fremd. Das lassen die beiden nun hinter sich und wollen andere Seiten von sich auf Social Media zeigen.

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund und Umut Tekin, TV-Bekanntheiten

