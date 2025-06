Kaloriendefizit: Emma Fernlund verärgert Fans mit Food-Post

Emma Fernlund (24) hat mit einem Beitrag auf Instagram eine Welle der Empörung ausgelöst. In einem kurzen Reel präsentiert sie ihren Tagesplan in Sachen Ernährung, um nach eigenen Angaben "in Balance" zu bleiben. Gezeigt wurden unter anderem ein Protein-Eiskaffee, ein High-Protein-Grießbrei, etwas Obst und ein Taco-Salat. Dabei legt Emma offen, dass sie täglich nur 1350 Kilokalorien zu sich nimmt – ergänzt durch Nahrungsergänzungsmittel. Ihre Aussage, dies sei "ohne Verbote und ohne Verzicht", sowie die Werbung für ihr eigenes Ernährungscoaching-Programm stießen dabei nicht bei allen Followern auf Verständnis.

Die Kritik ließ nicht lange auf sich warten. Fans und Follower zeigen sich entsetzt über das, was Emma, die sich auf Instagram "EmmasHealth" nennt und Tipps zum Abnehmen verkauft, als "ausgewogen" bezeichnet. Viele weisen darauf hin, dass 1350 Kilokalorien weit unter dem Grundbedarf eines erwachsenen Menschen liegen und als Hungerkur gelten. Kommentare wie "Ist Untergewicht jetzt 'Health'?" und "Totale Verantwortungslosigkeit, das jungen Leuten als Balance zu verkaufen" finden sich unter dem Post. Besonders problematisch empfinden viele, dass Emma, die seit ihrer Trennung stark an Gewicht verloren hat, bereits sehr schlank wirke und ein solches Verhalten leicht Nachahmer finden könnte – vor allem unter jungen, leicht beeinflussbaren Fans.

Emma sorgt aktuell nicht nur mit ihrem Essverhalten für Verwirrung im Netz – auch das Verhältnis zu ihrem Ex Umut Tekin (28) wirft Fragen auf. Die beiden Temptation Island V.I.P.-Bekanntheiten waren schon mehrfach getrennt, im April gaben sie allerdings ihr endgültiges Liebes-Aus bekannt. Beim World Club Dome Festival Anfang Juni wurden die beiden jedoch händchenhaltend gesichtet. Fans vermuteten ein Liebescomeback, doch Umut schob den Spekulationen direkt den Riegel vor. "Fake News. Wir sind Freunde", beteuerte er auf Instagram.

emmashealth_ Emma Fernlund, Realitystar

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Emma Fernlund und Umut Tekin auf einer Halloweenparty 2024

