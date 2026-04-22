"Für mich selbst": Plant Emma Fernlund weitere Beauty-OPs?

Emma Fernlund (25) hat sich in den vergangenen Monaten optisch stark verändert – und macht daraus kein Geheimnis. Die Reality-TV-Beauty, die 2023 als Verführerin bei Temptation Island VIP bekannt wurde, unterzog sich einem wahren Beauty-OP-Marathon. In der Türkei ließ sie sich sogenannte Fox Eyes machen, ihre Nase und ihr Doppelkinn operieren – alles bei einem einzigen Aufenthalt. Dazu kamen eine Brustvergrößerung aus dem Jahr 2024 sowie diverse Unterspritzungen. Bilder, die sie auf Instagram postete, zeigten ihr komplett verändertes Gesicht und lösten eine Welle der Kritik aus. Jetzt äußert sich Emma, die in der neuen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen sein wird, gegenüber dem Magazin InTouch über etwaige weitere Pläne.

Die Influencerin ist mit den Ergebnissen ihrer Eingriffe zufrieden und plant vorerst keine weiteren Operationen. "Ich plane aktuell keine weiteren Eingriffe und bin sehr glücklich, wie es gerade ist", sagte sie im Interview. Den Hass, der ihr dafür entgegenschlägt, kenne sie und ordnet ihn daher wie folgt ein: "Man kann es den Leuten nicht recht machen." Sie zog ein nüchternes Fazit: "Am Ende des Tages mache ich es für mich selbst." Auch die Frage nach der Motivation für die Eingriffe beantwortet sie offen. Schon vor ihren OPs, als sie noch unverändert bei "Temptation Island VIP" zu sehen war, habe sie Kritik erfahren: "Damals bei 'Temptation Island VIP', als ich ganz natural war, hieß es: 'Was für ein Kinderkörper. Umut macht ein Downgrade.' Jetzt, wo ich operiert bin, ist es auch scheiße."

Dass negative Kommentare Emma belasten, hatte sie zuletzt deutlich gezeigt. Die Influencerin hatte in ihrer Instagram-Story eine besonders fiese Nachricht einer Nutzerin über ihren Körper geteilt und dazu geschrieben, sie lese so etwas und noch Schlimmeres täglich. Social Media mache ihr in solchen Momenten keinen Spaß mehr, resümierte Emma damals. Die Influencerin dürfte wohl vielen Trash-Fans wegen ihrer turbulenten Ex-Beziehung mit Umut Tekin (28), die vor allem in der Show Das Sommerhaus der Stars für negative Schlagzeilen sorgte, bekannt sein. Auch – oder womöglich gerade wegen – ihrer gestiegenen Popularität durch weitere Formate wie The Power begleitet sie das Thema Kritik am eigenen Aussehen schon seit Längerem.

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Imago Emma Fernlund, Reality Awards 2026

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Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Reality-TV-Bekanntheit

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Collage: Action press/ Action Press Emma Fernlund und Umut Tekin