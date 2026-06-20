So pompös ist Lola Weipperts neues Leben auf Ibiza

Lola Weippert (30) hat ernst gemacht: Die Moderatorin hat nicht nur ihre Berliner Traumwohnung hinter sich gelassen – sie hat auf Ibiza auch schon eine neue Bleibe gefunden. Auf Instagram teilte sie den Moment ihrer spontanen Zusage mit ihren Fans und sorgte dabei kurz für Verwirrung. "Ich habe spontan Ja gesagt", schrieb sie zu dem Video, in dem sie sichtlich aufgeregt und voller Vorfreude wirkt. Lola hat sich eine Wohnung in einer exklusiven Anlage auf der Baleareninsel gesichert. "Ich nehme die jetzt unten, okay?", sagte Lola, die schon einmal verheiratet war, schließlich zum Makler.

Die neue Wohnung hat es in sich: Zur Anlage gehören ein Pool und ein Fitnessstudio, und besonders angetan ist Lola von dem Garten mit einem Feigenbaum direkt vor ihrem Schlafzimmer. Ihre Möbel aus Deutschland lässt die Moderatorin bewusst zurück – ein klares Zeichen dafür, dass sie einen vollständigen Neustart plant. "Ich bin so happy", schwärmte Lola, die bereits Opfer eines Stalkers wurde, online gegenüber ihren Fans. Aktuell ist sie gemeinsam mit der Sängerin Elif auf der Insel unterwegs und genießt das Leben dort mit ausgelassenen Feiern in vollen Zügen. Ihren Podcast "Schön laut" mit Vanessa Mai (34) wird sie trotz des Umzugs weiterhin fortführen.

Die Entscheidung, nach Ibiza zu ziehen, hat Lola nicht leichtfertig getroffen: Die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Moderatorin hatte bereits vor einigen Wochen ihre Berliner Wohnung gekündigt und angekündigt, eine neue Bleibe auf der Insel finden zu wollen. Hintergrund des Neuanfangs ist auch eine Trennung von ihrem Ex-Partner – mit dem Umzug scheint sie bewusst einen Schlussstrich unter dieses Kapitel zu ziehen. "Mir haben alle gesagt, du bist so naiv", erzählte sie in dem Video, fügte aber mit Überzeugung hinzu: "Wir machen das jetzt einfach."

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Imago Lola Weippert bei Amazon Prime Video Presents 2025 in den Balloni Hallen, Köln, 04.06.2025

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Instagram / vanessa.mai Lola Weippert und Vanessa Mai, Podcasterinnen

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Instagram / lolaweippert Lola Weippert