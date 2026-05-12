Lola Weippert enthüllt: "Ich war schon einmal verheiratet"

Im Podcast "Schön laut" hat Lola Weippert (30) ihre Co-Moderatorin Vanessa Mai (34) mit einem überraschenden Geständnis aus ihrem Privatleben sprachlos gemacht. Als Vanessa die Moderatorin fragte, ob sie schon einmal ans Heiraten gedacht habe, antwortete Lola ohne langes Zögern: "Ich war schon einmal verheiratet!" Die Schlagersängerin reagierte völlig fassungslos: "Was? So richtig? So offiziell? Das ist nicht dein Ernst, Lola! Du warst verheiratet?!" Die 30-Jährige bestätigte die Aussage und kündigte an: "Das ist so eine gute Geschichte!"

Hinter der Ehe steckt tatsächlich eine ungewöhnliche Geschichte: Zu ihrer Zeit als Radiomoderatorin beim Sender BigFM schlug ihr Chef ihr vor, im Rahmen eines Gewinnspiels einen Hörer in Las Vegas zu heiraten. Der Preis umfasste eine Trauung in der bekannten "Little White Wedding Chapel" sowie Tickets für ein Konzert von Lady Gaga (40). Lola stimmte sofort zu, telefonierte mit mehreren Kandidaten und kürte schließlich einen gewissen Flo zum Gewinner. Am Flughafen in Frankfurt traf sie ihn zum ersten Mal persönlich – und war begeistert: "Da kommt dieser Typ auf mich zu, so ein riesengroßer, braunhaariger, wunderschöner Mann." In Las Vegas heirateten die beiden dann tatsächlich – inklusive Kuss und Hochzeitskleid, und die gesamte Reise wurde live vom Radiosender begleitet. Aus dem Gewinnspiel-Abenteuer entwickelte sich eine echte Beziehung, die zweieinhalb Jahre andauerte und damit die bislang längste Partnerschaft in Lolas Leben war. Auf Vanessas Nachfrage, warum die Beziehung letztendlich gescheitert sei, hielt sich Lola zunächst bedeckt. Dann deutete sie an: "Manche Dinge kann ich nicht verzeihen (...) Ich habe keinen Bock mehr, betrogen zu werden."

Lola und Vanessa betreiben den Podcast "Schön laut" gemeinsam. Vanessa ist seit 2019 mit ihrem Mann Andreas Ferber verheiratet und erzählte in der Podcast-Folge auch, wie die beiden sich vor 13 Jahren kennengelernt haben. Zuletzt haben Lola und Vanessa bei Schlag den Star Geschichte geschrieben. Sie und ihre Gegnerinnen, Ekaterina Leonova (39) und Isabel Edvardsson (43), teilten sich am Ende den Sieg. Lola gilt derzeit als Single und sprach im Podcast davon, dass sie aktuell auch unter Trennungsschmerz leide. Trotz des Beziehungsendes mit Flo äußerte sie sich ohne Bitterkeit über ihren Ex: Er sei ein "ganz, ganz toller Mann", dem sie "alles Gute wünsche".

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Imago Lola Weippert bei Amazon Prime Video Presents 2025 in den Balloni Hallen, Köln, 04.06.2025

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Getty Images Vanessa Mai bei "Holiday on Ice" im Januar 2024

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© Joyn/Willi Weber Ekaterina Leonova, Isabel Edvarsson, Vanessa Mai und Lola Weippert bei "Schlag den Star", Mai 2026