"Abriss hat begonnen": "Germany Shore" startet im Herbst

Die sechste Staffel von Germany Shore nimmt Fahrt auf: Wie der offizielle Instagram-Account des Formats jetzt verkündet, hat der Dreh begonnen. "Der Abriss hat begonnen. Drehstart für 'Germany Shore' sechs und Gigi und Walentina sind dabei! Ab Herbst exklusiv auf Paramount+", heißt es in dem Posting. Damit steht fest, dass gleich zwei bekannte Gesichter in die nächste Runde gehen: Walentina Doronina (26), die seit Jahren zur Shore-Family gehört, und Gigi Birofio (27), der vergangenes Jahr sein Debüt bei dem Eskalationsformat feierte.

Wer neben Walentina und Gigi noch in der Villa einziehen wird, ist bislang nicht bekannt. Der restliche Cast bleibt vorerst geheim. Die neue Staffel soll ab Herbst exklusiv auf Paramount+ zu sehen sein. Während sich viele Fans auf die Rückkehr von Gigi freuen, sorgt die Bestätigung von Walentinas Teilnahme in der Kommentarspalte für gemischte Reaktionen. Einige User wünschen sich die Staffel ausdrücklich ohne sie. "Einmal 'Germany Shore' ohne Wale, wäre einfach ein Traum" und "Gigi ist ja echt super, aber Wale kann gerne zu Hause bleiben" lauten nur zwei der kritischen Kommentare.

Schon vor einigen Monaten hatte der offizielle Account von "Germany Shore" bestätigt, dass die neue Staffel kommen wird – damals wurden noch neue Mitglieder für die Shore-Family gesucht. "Du denkst, du kannst krasser feiern als unsere OGs und bist das Partytier überhaupt? Bewirb dich jetzt", hieß es damals in dem Casting-Call auf Instagram. Welche der Bewerber sich durchgesetzt hat und aktuell die Party-Villa unsicher machen darf, wird sich spätestens im Herbst zeigen.

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Paramount "Germany Shore"-Logo

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Imago Luigi Gigi Birofio bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Imago Walentina Doronina, April 2026

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