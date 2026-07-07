Xenos-Zoff eskaliert: Walentina Doronina platzt der Kragen

Die ohnehin schon komplexe Schlammschlacht zwischen Walentina Doronina (26) und ihrem angeblichen Ex-Partner Timon, im Netz bekannt als Xenos, erreicht das nächste Eskalationslevel. In mehreren Instagram-Storys betont die Realitybekanntheit jetzt erneut mit Nachdruck: "Ich war niemals mit dieser Person zusammen. Ja, wow, ich habe gesagt, ich liebe dich. Wow, man hat über Sachen geredet, aber es wurde immer kommuniziert: Du und ich, nicht zusammen." Der eigentliche Streitgrund liegt mittlerweile ohnehin tiefer: Walentina beschuldigt Xenos, über Fake-Accounts auf TikTok und Instagram private Aufnahmen aus jener Zeit verbreitet zu haben. Besonders das Teilen eines Fotos, das sie schlafend zeigt, verurteilte sie scharf als "unfassbar peinlich und unfassbar strafbar." Laut ihrer Aussage liegt der Fall inzwischen offiziell bei der Polizei.

Gleichzeitig gerät Walentina nun von einer weiteren Seite unter Druck. Der Content-Creator Sanijel Jakimovski, der zuvor das virale Enthüllungsinterview mit Xenos geführt hatte, meldete sich ebenfalls am Montag auf TikTok mit Vorwürfen gegen sie zu Wort. Demnach habe sie ihn um ein klärendes Interview gebeten, dabei jedoch strikte Bedingungen gestellt – unter anderem die Begleitung durch ihren besten Freund, was Sanijel ablehnte. Laut seiner Einschätzung ging es Doronina bei dem Vorstoß ohnehin weniger um Aufklärung als um strategische Schadensbegrenzung. Sie habe wiederholt versucht, ihn auszuhorchen, ob er die von Xenos angepriesenen Beweise, Chatverläufe und Sprachnachrichten tatsächlich gesehen habe. In den Kommentarspalten teilen viele User diese Skepsis und vermuten, sie wolle lediglich den Gehalt der Leaks prüfen, um ihre eigene Gegendarstellung anzupassen.

Während Xenos im Netz schwere Vorwürfe erhebt und sogar von Bedrohungen gegen seine Familie spricht, weist Doronina sämtliche Anschuldigungen entschieden zurück. Das von ihr angekündigte Telefonat, in dem sich ihr Kontrahent angeblich selbst entlarven und eine reine Promo-Absicht gestehen soll, blieb sie ihrer Community bislang allerdings noch schuldig. Klar ist zurzeit nur: Die Fronten zwischen der gelernten Krawall-Garantin, die ihre Karriere durch Formate wie Das Sommerhaus der Stars auf Konfrontation aufgebaut hat, und ihrem Ex-Flirt sind endgültig verhärtet. Ob die Wahrheit nun zuerst in einem weiteren Clip oder doch direkt auf dem Revier ans Licht kommt, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Imago Realitystar Walentina Doronina in Düsseldorf am 28.05.2026

Anzeige Anzeige

xenos.timon Timon (Xenos) im Juni 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina mit Hund Coco