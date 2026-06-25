Kylie Jenner verdreht die Köpfe im transparenten Minikleid

Kylie Jenner (28) hat ihre mehr als 400 Millionen Follower mit einem gewagten Auftritt in Staunen versetzt. Ende Juni teilte die Unternehmerin auf Instagram ein Kampagnenfoto, auf dem sie in einem fast durchsichtigen Minikleid zu sehen ist. Das hauchzarte Kleid aus feinem Mesh ließ dabei kaum etwas der Fantasie übrig. Einzig ein seidiger Nude-BH und ein dazu passendes Unterwäsche-Set bedecken die intimen Stellen. Zarte Tüllrüschen an den Schultern verliehen dem Look einen verspielten Touch. Das Bild postete Kylie, die gerne mit ihrem Aussehen polarisiert, anlässlich der Einführung eines neuen Produkts ihrer Beauty-Marke Kylie Cosmetics.

Passend zum Anlass setzte die Zweifach-Mama beim Make-up auf einen natürlichen, strahlenden Look: glatte Haut, ein dezentes Rouge und ein Nude-Lippenstift. Ihr Haar trug sie zu einem eleganten Hochsteck-Dutt zusammengefasst. Das transparente Kleid ist ein perfektes Beispiel für den sogenannten "Naked Dress"-Trend, der mit kaum vorhandenen Materialien, Spitze, metallischen Strickstoffen oder luftigem Organza spielt und zuletzt in der Modewelt allgegenwärtig ist. Auch Größen der Branche wie die Models Gigi Hadid (31), Irina Shayk (40), Cara Delevingne (33) und Schauspielerin Sydney Sweeney (28) setzten schon auf ein Hauch von Nichts auf dem roten Teppich – von Designerin Bianca Censori (31) ganz zu schweigen.

Kylie ist bereits seit über zehn Jahren eine feste Größe in der Beauty- und Modewelt. Bekannt wurde sie zunächst 2007 durch die Realityshow Keeping Up with the Kardashians, bevor sie sich 2015 mit ihren legendären "Kylie Lip Kits" als Unternehmerin einen Namen machte. Die 28-Jährige ist Mutter von zwei Kindern, die sie mit ihrem Ex-Partner Travis Scott (35) großzieht, und gilt als eine der einflussreichsten Social-Media-Persönlichkeiten weltweit. Anfang Juni war sie noch auf einem Markenausflug auf den Turks- und Caicosinseln, wo sie an eine Sommerreise aus dem Jahr 2019 erinnerte. Mit ihren gewagten Outfits und spektakulären Auftritten sorgt die Freundin von Wonka-Star Timothée Chalamet (30) regelmäßig für Gesprächsstoff in den sozialen Netzwerken.

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Puder, kyliecosmetics Unternehmerin Kylie Jenner bewirbt in einem durchsichtigen Kleid ein neues Beauty-Produkt, Juni 2026.

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Getty Images Gigi Hadid, Irina Shayk und Cara Delevingne, Collage

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Imago Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der Vanity Fair Oscar Party 2026