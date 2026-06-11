Kylie Jenner und Timothée Chalamet treten im Partnerlook auf

Hand in Hand und im perfekten Partnerlook: Kylie Jenner (28) und Timothée Chalamet (30) sind gemeinsam zu Spiel 4 der NBA-Finals zwischen den New York Knicks und den San Antonio Spurs in New York City erschienen. Das Paar trug dabei aufeinander abgestimmte Outfits von Chrome Hearts – beide in maßgeschneiderten Denim-Looks in den Knicks-Farben Blau und Orange. Auf den Jeans beider prangte das typische Markenzeichen: orange-blaue Kreuze. Kylie kombinierte ihren Cuffed-Style mit einem weißen Tank-Top und silbernen Metallic-Riemchensandalen, während Timothée eine oversized Denim-Jacke mit dazu passenden Jeans und seinen charakteristischen Timberlands trug – seine Jacke hatte er an, ihre trug sie in der Hand. Wer den Look nachahmen möchte, braucht allerdings ein dickes Portemonnaie: Vergleichbare Modelle können auf dem Resale-Markt laut Page Six rund 15.500 Euro das Stück kosten.

Komplettiert wurde das stylishe Trio durch Hailey Bieber (29), die ebenfalls im kompletten Denim-Look erschien – ein sogenannter Canadian Tuxedo – und dazu ein blaues Knicks-T-Shirt trug. Die gebürtige New Yorkerin band sich die Haare zu einem schicken sportlichen Pferdeschwanz. Auch andere Prominente ließen sich das Spiel nicht entgehen: Taylor Swift (36), Ben Stiller (60) und Spike Lee (69) wurden am Spielfeldrand gesichtet. Für Kylie war es der erste Besuch bei den diesjährigen NBA-Finals – Timothée hatte die drei vorangegangenen Spiele noch ohne sie besucht, darunter zwei Partien in San Antonio.

Dass Kylie inzwischen regelmäßig an Tims Seite bei Knicks-Spielen auftaucht, ist nicht neu. Schon Ende Mai war sie bei einem wichtigen Playoff-Spiel dabei, als das Paar auf dem Arena-Bildschirm zu sehen war und aus dem Publikum Buhrufe zu hören waren. Dieses Mal stand aber vor allem ihr abgestimmter Partnerlook im Mittelpunkt. Laut People arbeitet Timothée seit dem vergangenen Jahr immer wieder mit Chrome Hearts an speziellen Game-Day-Outfits. Firmenchefin Laurie Lynn Stark sagte dazu gegenüber Vogue: "Er arbeitet eng mit uns an den Looks, macht seine Anproben und ist wunderbar in der Zusammenarbeit." Über die abgestimmten Outfits des Paares meinte sie außerdem: "Ich liebe es, wie er seine Garderobe mit ihrer verbindet."

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Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Mai 2025

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Imago Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der Vanity Fair Oscar Party 2026

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Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner turteln

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